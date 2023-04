Czy GeForce RTX 4070 rzeczywiście sprzedaje się tak źle? Sprawdźmy

Według ostatnich doniesień karty graficzne GeForce RTX 4070 nie sprzedają się najlepiej, a przynajmniej nie tak dobrze, jak liczyła NVIDIA. Nieoficjalnie mówi się, że producent postanowił ograniczyć produkcję, aby nie spowodować sytuacji nadpodaży i do zalegających wciąż modeli z serii RTX 30 nie dorzucić kolejnych. Ale czy rzeczywiście jest tak źle?

Znany w branży TechEpiphany opublikował dane sprzedaży kart graficznych, z których wynika, że GeForce RTX 4070 jednak można uznać za sukces. Według jego danych, a pochodzą one z niemieckiego sklepu MindFactory, nowa karta prowadzi w liczbie sprzedanych egzemplarzy. W kilka dni od premiery Niemcy zakupili 660 modeli. Na drugim miejscu znalazł się Radeon RX 6950 XT z wynikiem zaledwie 300 egzemplarzy.

Można oczywiście dyskutować, czy 660 sztuk sprzedanych kart graficznych na największym, europejskim rynku hardware'owym i ich największym sklepie z elektroniką to sukces. Jednak faktem jest, że GeForce RTX 4070 w tym momencie sprzedaje się najlepiej, a przynajmniej tam.

It is official:

RTX 4070 is selling well.

Amazing how Nvidia always manages to pull these off.#AMD #Nvidia #Intel #Radeon #NvidiaGeForce #IntelGraphics pic.twitter.com/2Z1fh9M0vd