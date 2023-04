GeForce RTX 4070 już stał się problemem dla NVIDII

Nie trzeba było długo czekać, aby karta graficzna GeForce RTX 4070 okazała się dla NVIDII problemem. Sukcesem raczej nie będzie.

W swojej recenzji karty graficznej GeForce RTX 4070 twierdziłem, że to pierwszy model z serii RTX 40, który może okazać się sukcesem. Co prawda cena jest wysoka i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale to nadal jedna z najbardziej opłacalnych kart na rynku. No cóż, myliłem się, a przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć z informacji, które do nas docierają. NVIDIA już ma problem z RTX-em 4070.

NVIDIA ogranicza produkcję RTX 4070

Z Chin docierają do nas wieści, według których NVIDIA ogranicza produkcję układów do kart graficznych GeForce RTX 4070. Zieloni podjęli taką decyzję zaledwie kilka dni po premierze nowego modelu, ale jest ona podyktowana słabą sprzedażą. Pierwsze dni po rynkowym debiucie są zazwyczaj najlepsze, tymczasem w tym przypadku już można mówić o rozczarowaniu.

Zmniejszenie produkcji zminimalizuje ryzyko ewentualnej nadpodaży. Już teraz widać, że w sklepach dostępnych jest mnóstwo modeli, a to oznacza, że zainteresowanie nie jest duże. Zresztą w Polsce doszło w międzyczasie do kilku obniżek i niektóre modele można znaleźć poniżej ceny rekomendowanej, czyli 3199 zł. To jednak nie pomogło i karty nadal są dostępne w sklepach. Dużym problemem może być wciąż duża dostępność modeli z serii RTX 30, które cały czas są świetnymi kartami dla graczy.

Zresztą nie tylko cena jest problemem RTX 4070. Przede wszystkim karta oferuje mały wzrost wydajności względem modelu RTX 3080, a w rozdzielczości 4K wypada nawet gorzej. Zazwyczaj karty z serii xx70 było o kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt procent szybsze od modeli xx80 poprzedniej generacji.

