Karty graficzne Intela dodawane jako gratis do innego zamówienia

Karty graficzne Intel Arc Alchemist cieszą się tak małym zainteresowaniem, że są już dodawane jako gratis do innych zamówień.

Nie ma co się oszukiwać — karty graficzne Intel Arc Alchemist należy uznać za małą wtopę producenta. Nie są tragiczne, ale problemy między innymi ze sterownikami skutecznie zniechęciły ewentualnych nabywców. Co prawda jest coraz lepiej, ale mleko się rozlało. Karty nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest tak źle, że są już dodawane jako gratisy do innych zamówień.

Intel Arc A750 za darmo

Do takiej sytuacji doszło w Japonii. Jeden ze sklepów z Kraju Kwitnącej Wiśni postanowił dorzucić za darmo kartę graficzną Intel Arc A750 do każdego zamówienia z kartą ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming, która kosztuje tam 314,160 jenów, czyli według aktualnego około 9850 zł. Z kolei karta Intela wyceniana jest w tym momencie na mniej więcej 1200 zł, więc gratis jest całkiem pokaźny.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Japończycy decydują się na dziwną promocję związaną z kartami Intel Arc. Wcześniej jeden ze sklepów oferował model A750 w cenie zaledwie 150 dolarów, czyli niemal połowę tego, co normalnie trzeba za niego zapłacić. To może sugerować, że japońscy sprzedawcy wciąż mają na stanie duże zapasy modeli Alchemist i zwyczajnie chcą się ich pozbyć.

Co prawda nikt, kto kupuje GeForce'a RTX 4090, raczej nie potrzebuje jeszcze modelu Arc A750, ale kartę zawsze można oddać znajomemu czy rodzinie lub zwyczajnie odsprzedać w dużo niższej cenie.

