Twój Galaxy Watch szybko pada bez energii? Znamy winowajcę

Od kilku tygodni na forum Reddit (r/GalaxyWatch) przybywa skarg sfrustrowanych użytkowników, którzy zauważyli nagłe i nieuzasadnione zużycie energii. Problem nie ogranicza się do jednego modelu, ale obejmuje kilka najnowszych wariantów zegarków Samsunga. Na liście poszkodowanych znalazł się Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 8 Classic oraz Galaxy Watch Ultra 2025. W statystykach baterii wyraźnie widać, że winny jest proces Usług Google Play, który nienaturalnie obciąża system, osiągając w niektórych przypadkach zużycie przekraczające 10%.

Skala problemu jest poważna. Jeden z posiadaczy modelu Ultra 2025 skarży się, że czas pracy jego zegarka bez funkcji Always-On Display spadł z czterech do zaledwie dwóch dni. Poszkodowani użytkownicy wiążą ten błąd z najnowszą aktualizacją zabezpieczeń. Co jednak ciekawe, niektórzy doświadczyli drenażu bez instalowania jakichkolwiek poprawek, co sugeruje, że przyczyna może leżeć po stronie serwerów lub cichej aktualizacji Usług Google Play w tle. W niektórych przypadkach system zaczyna też działać nieprzewidywalnie, ukrywając całkowicie dane aplikacji w panelu zużycia baterii.

Jak radzić sobie z problemem w zegarkach Galaxy Watch?

Użytkownicy zebrani na r/GalaxyWatch nie znaleźli jeszcze jednego, prostego rozwiązania tego problemu. Z części komentarzy wynika jednak, że jest parę metod, które pomagają złagodzić skutki tego błędu.

Pierwsza to wyczyszczenie pamięci podręcznej (cache) oraz danych dla aplikacji Usługi Google Play, co na pewno przynosi ulgę na jakiś czas. Ponoć sprawdza się też szybkie ponowne uruchomienie zegarka, które pozwala tymczasowo zredukować zużycie energii przez proces Google do około 5-6%. Najbardziej zdesperowani sugerują pełne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, co pomogło naprawić głębsze błędy oprogramowania u części posiadaczy modelu Watch 7.