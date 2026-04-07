Prosty zakup z AliExpress z wysyłką z Polski i znikają rachunki oraz zmartwienia
Wakacje coraz bliżej, a wraz z nimi wyjazdy pod namiot na kempingi. I tu zwykle pojawiają się pierwsze problemy: albo brak miejsc tam, gdzie jest prąd dostępny, albo absurdalne ceny korzystania z energii elektrycznej. Na szczęście istnieje rozwiązanie.
A jest nim przenośny panel fotowoltaiczny. Oczywiście pogoda może być różna, jak i ilość ładowanych urządzeń. Warto więc zaopatrzyć się w model mocniejszy, który nawet w gorszych warunkach zapewni nam zapas energii elektrycznej. Oczywiście najlepiej będzie to działało w komplecie nawet z małą stacją zasilania jak np. Anker Solix 300 AC. Dzięki temu będziemy mogli się rozłożyć w dowolnym miejscu bez strachu o to, czy będziemy mieli, jak i czym naładować smartfon, lub zasilić lodówkę turystyczną.
Fotowoltaika z AliExpress w świetniej cenie
A wszystko to za jedyne 476 zł. W cenie tej dostajemy składany, czterosegmentowy panel fotowoltaiczny o mocy do 200 W o napięciu roboczym 17,6 V. Solar ma rozkładane nóżki, więc możemy go ustawić pod danym kątem, lub powiesić dzięki otworom montażowym.
Rozwiązanie to może także działać na balkonie, pomagając nam oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną. Wystarczy ładować wszystkie domowe urządzenia jak laptopy i smartfony ze źródła zasilanego energią ze słońca.
Będzie także nieocenioną pomocą w przypadku przerw w zasilaniu. Docenią to szczególnie osoby mieszkające w rejonach, w których każda większa burza przekłada się na wiele godzin bez prądu. Jak widać, panel tej ma wiele zastosowań poza turystyką i może realnie ułatwić życie.