FiiO BR15 R2R to eleganckie cacko dla wymagających koneserów audio

FiiO wprowadza do sprzedaży stacjonarny odbiornik Bluetooth – BR15 R2R. Urządzenie łączy Bluetooth 6.0, bezstratne kodeki oraz w pełni różnicowy 24‑bitowy DAC R2R w kompaktowej obudowie.

Co właściwie daje taki sprzęt? BR15 R2R to bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi stworzony dla osób, które chcą zrezygnować z kabli. Może służyć jako centralny punkt domowego systemu audio, umożliwiając bezprzewodowe przesyłanie muzyki z telefonu, tabletu czy komputera do dowolnego wzmacniacza, aktywnych głośników, zewnętrznego DAC‑a lub słuchawek. Dodatkowo jego użyteczność zwiększa możliwość pracy jako DAC USB oraz konwerter cyfrowy (optyczny/koaksjalny). Można więc wokół niego zbudować nowoczesny zestaw Hi-Fi, przydatny zwłaszcza do strumieniowania muzyki.

Sercem FiiO BR15 R2R jest w pełni zbalansowany, 24-bitowy przetwornik R2R (Resistor-to-Resistor). DAC złożony jest z 48 precyzyjnych rezystorów cienkowarstwowych na kanał (łącznie 192 rezystory o dokładności 0.1%), co według producenta zapewnia naturalność, muzykalność i precyzję, często nieosiągalną dla tradycyjnych DAC-ów opartych na układach scalonych.

Ponadto BR15 R2R wyposażono we flagowy układ Bluetooth Qualcomm QCC5181 oraz obsługę Bluetooth 6.0 i wielu kodeków, w tym aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, LC3 i LDAC. Dzięki temu urządzenie jest w stanie przesyłać dźwięk w najwyższej możliwej jakości bezprzewodowo, z zachowaniem pełnej rozdzielczości.

Do dyspozycji otrzymujemy także wyjścia audio: zbalansowane 4,4 mm i 6,35 mm, a także wyjścia liniowe RCA i cyfrowe wyjścia optyczne/koaksjalne. Wysoka moc wyjściowa jest wystarczająca do napędzenia szerokiej gamy słuchawek.