Polska armia ma nowy sprzęt do ochrony tajemnic

Służby potwierdzają bezpieczeństwo

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wydała certyfikaty ochrony kryptograficznej dla dwóch nowych urządzeń. Są to szyfratory ETA-MSZ oraz ETA-BSZ. Za ich opracowanie odpowiada firma Enigma Systemy Ochrony Informacji z Grupy COMP. Sprzęt ten przeszedł proces weryfikacji i trafił na listę rozwiązań przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych.

Urządzenia spełniają wymogi dla klauzul Zastrzeżone, NATO Restricted oraz Restreint UE / EU Restricted. Oznacza to, że mogą być stosowane w krajowych i międzynarodowych systemach teleinformatycznych. Certyfikat gwarantuje, że transmisja danych między strefami ochronnymi pozostaje zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.

Technologia prosto z Polski

Oba modele są całkowicie polskimi konstrukcjami. Zostały zaprojektowane i wykonane przez krajowych specjalistów od kryptologii. Producent zapewnia pełną autonomię technologiczną od etapu projektu aż po finalną produkcję. Rozwiązania te mają służyć Siłom Zbrojnym, służbom specjalnym oraz administracji rządowej.

ETA-MSZ to zintegrowana brama IP-VPN. Inżynierowie przystosowali ją do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie wykazuje odporność na wibracje, udary oraz skrajne temperatury. Dzięki temu może być montowane na platformach mobilnych. Sprawdzi się w pojazdach wojskowych oraz na statkach powietrznych. Można je również instalować w standardowych szafach serwerowych RACK 19”.

Zastosowanie w biurze i w terenie

Model ETA-BSZ pełni funkcję mobilnej bramy IP-VPN. Jest to rozwiązanie dedykowane do pracy biurowej lub zdalnej. Niewielkie rozmiary pozwalają na wykorzystanie go w podróży służbowej. Umożliwia bezpieczne połączenie z siecią niejawną z dowolnego miejsca.