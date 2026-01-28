Polska armia ma nowy sprzęt do ochrony tajemnic
Ochrona danych w systemach wojskowych i rządowych wymaga stosowania sprawdzonych rozwiązań. Do oficjalnego wykazu urządzeń dopuszczonych do użytku dołączyły właśnie dwa produkty polskiej inżynierii.
Służby potwierdzają bezpieczeństwo
Służba Kontrwywiadu Wojskowego wydała certyfikaty ochrony kryptograficznej dla dwóch nowych urządzeń. Są to szyfratory ETA-MSZ oraz ETA-BSZ. Za ich opracowanie odpowiada firma Enigma Systemy Ochrony Informacji z Grupy COMP. Sprzęt ten przeszedł proces weryfikacji i trafił na listę rozwiązań przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych.
Urządzenia spełniają wymogi dla klauzul Zastrzeżone, NATO Restricted oraz Restreint UE / EU Restricted. Oznacza to, że mogą być stosowane w krajowych i międzynarodowych systemach teleinformatycznych. Certyfikat gwarantuje, że transmisja danych między strefami ochronnymi pozostaje zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.
Technologia prosto z Polski
Oba modele są całkowicie polskimi konstrukcjami. Zostały zaprojektowane i wykonane przez krajowych specjalistów od kryptologii. Producent zapewnia pełną autonomię technologiczną od etapu projektu aż po finalną produkcję. Rozwiązania te mają służyć Siłom Zbrojnym, służbom specjalnym oraz administracji rządowej.
ETA-MSZ to zintegrowana brama IP-VPN. Inżynierowie przystosowali ją do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie wykazuje odporność na wibracje, udary oraz skrajne temperatury. Dzięki temu może być montowane na platformach mobilnych. Sprawdzi się w pojazdach wojskowych oraz na statkach powietrznych. Można je również instalować w standardowych szafach serwerowych RACK 19”.
Zastosowanie w biurze i w terenie
Model ETA-BSZ pełni funkcję mobilnej bramy IP-VPN. Jest to rozwiązanie dedykowane do pracy biurowej lub zdalnej. Niewielkie rozmiary pozwalają na wykorzystanie go w podróży służbowej. Umożliwia bezpieczne połączenie z siecią niejawną z dowolnego miejsca.
Oba urządzenia zachowują ze sobą pełną kompatybilność. Pozwalają na zestawianie tuneli VPN między różnymi punktami. Systemy te współpracują także ze starszymi modelami szyfratorów ETA-MIL 100Z. Są również zgodne ze standardem NINE 1.0.5. Ułatwia to integrację nowego sprzętu z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną.