Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej
Firma EarFun wprowadziła dziś do sprzedaży swój najnowszy model otwartych słuchawek bezprzewodowych. EarFun Clip 2 mają ogrom funkcji, a ich cena jest co najmniej kusząca. Co więcej, na start można zyskać rabat.
Otwarte słuchawki OWS zyskują coraz większa popularność, zwłaszcza wśród aktywnych użytkowników i sportowców. EarFun Clip 2 to najnowsza propozycja z tej kategorii, kusząca niezłą specyfikacją i przystępną ceną. Przy nich wprowadzone niedawno słuchawki Sony LinkBuds Clip tracą jakikolwiek sens, nowość stanowi też ciekawą alternatywę dla Soundcore AeroFit 2.
Mostek ze stopu tytanu i przetworniki 12 mm
EarFun Clip 2 wyróżniają się ergonomiczną konstrukcją typu otwartego z mostkiem w kształcie litery C. Jego rdzeniem jest ramka ze stopu niklowo-tytanowego (Ni-Ti) o grubości zaledwie 0,5 mm, którą pokryto przyjaznym dla skóry silikonem. Producent zaznacza, że projekt powstał na bazie danych od użytkowników zbieranych przez dziesięć miesięcy i przeszedł testy obejmujące ponad 20 tysięcy wygięć. Konstrukcja zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie ze standardem IP55.
Za wrażenia akustyczne odpowiadają przetworniki 12 mm z tytanowym kompozytem, wspierane przez technologię BassSurge, która dba o głębokie i precyzyjne niskie tony. Producent zastosował również przeprojektowany, eliptyczny port dźwiękowy o poszerzonym wylocie, co jego zdaniem przekłada się na szerszą scenę i lepszą szczegółowość odtwarzanej muzyki.
Hi-Res Audio, LDAC i tłumaczenie AI
Słuchawki EarFun Clip 2 łączą się przez Bluetooth 6.0 i wyróżniają certyfikatem Hi-Res Audio, zapewniając wsparcie dla kodeka LDAC, a także standardowych SBC i AAC. Szczególnym dodatkiem jest technologia Spatial Stage oferująca dźwięk przestrzenny 3D i specjalny tryb kinowy, które zwiększają immersję podczas oglądania filmów czy grania. Z myślą o graczach i streamerach przygotowano tryb ultraniskiego opóźnienia.
Sprzęt obsługuje standard Multipoint, pozwalając na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, a użytkownicy telefonów z Androidem skorzystają z parowanie jednym kliknięciem za pomocą Google Fast Pair.
Za jakość rozmów telefonicznych odpowiada poczwórny układ mikrofonów, który jest sprzężony z algorytmami redukcji szumów otoczenia (ENC), filtrującymi hałas z tła.
Jedną z funkcji dodatkowych modelu EarFun Clip 2 jest wspierane sztuczną inteligencją tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem aplikacji EarFun Audio, słuchawki są w stanie na bieżąco tłumaczyć rozmowy w ponad 100 językach. W aplikacji użytkownicy mogą też dostosować ustawienia korektora dźwięku czy spersonalizować sterowanie dotykowe. Słuchawki bezproblemowo współpracują też z asystentami głosowymi.
EarFun Clip 2 pozwalają na 11 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki przy wyłączonym kodeku LDAC, a z wykorzystaniem etui czas ten rośnie do 40 godzin. Przy włączonym kodeku bezstratnym (LDAC) czasy te wynoszą odpowiednio 6 godzin dla samych słuchawek i 22 godziny łącznie z etui.
Z kodem taniej
Nowe słuchawki EarFun Clip 2 dziś weszły do sprzedaży i można je już zamawiać na oficjalnej stronie producenta oraz w Amazon.pl, gdzie wyceniono je na 337,27 zł. Na stronie myearfun.com oferowane są za podobną kwotę 79,99 euro, ale stosując podczas zakupu kod CLIP2PR1 nabywca zyska rabat 25%, co oznacza ostateczną cenę około 255 zł.