Sprzęt

Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Firma EarFun wprowadziła dziś do sprzedaży swój najnowszy model otwartych słuchawek bezprzewodowych. EarFun Clip 2 mają ogrom funkcji, a ich cena jest co najmniej kusząca. Co więcej, na start można zyskać rabat.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Otwarte słuchawki OWS zyskują coraz większa popularność, zwłaszcza wśród aktywnych użytkowników i sportowców. EarFun Clip 2 to najnowsza propozycja z tej kategorii, kusząca niezłą specyfikacją i przystępną ceną. Przy nich wprowadzone niedawno słuchawki Sony LinkBuds Clip tracą jakikolwiek sens, nowość stanowi też ciekawą alternatywę dla Soundcore AeroFit 2.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mostek ze stopu tytanu i przetworniki 12 mm

EarFun Clip 2 wyróżniają się ergonomiczną konstrukcją typu otwartego z mostkiem w kształcie litery C. Jego rdzeniem jest ramka ze stopu niklowo-tytanowego (Ni-Ti) o grubości zaledwie 0,5 mm, którą pokryto przyjaznym dla skóry silikonem. Producent zaznacza, że projekt powstał na bazie danych od użytkowników zbieranych przez dziesięć miesięcy i przeszedł testy obejmujące ponad 20 tysięcy wygięć. Konstrukcja zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie ze standardem IP55. 

Reklama
Słuchawki dokanałowe EARFUN EH100 Srebrny
Słuchawki dokanałowe EARFUN Free Pro 3 ANC Niebieski
Słuchawki dokanałowe EARFUN Air S ANC Czarny
Advertisement
Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Za wrażenia akustyczne odpowiadają przetworniki 12 mm z tytanowym kompozytem, wspierane przez technologię BassSurge, która dba o głębokie i precyzyjne niskie tony. Producent zastosował również przeprojektowany, eliptyczny port dźwiękowy o poszerzonym wylocie, co jego zdaniem przekłada się na szerszą scenę i lepszą szczegółowość odtwarzanej muzyki. 

Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Hi-Res Audio, LDAC i tłumaczenie AI

Słuchawki EarFun Clip 2 łączą się przez Bluetooth 6.0 i wyróżniają certyfikatem Hi-Res Audio, zapewniając wsparcie dla kodeka LDAC, a także standardowych SBC i AAC. Szczególnym dodatkiem jest technologia Spatial Stage oferująca dźwięk przestrzenny 3D i specjalny tryb kinowy, które zwiększają immersję podczas oglądania filmów czy grania. Z myślą o graczach i streamerach przygotowano tryb ultraniskiego opóźnienia.

Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Sprzęt obsługuje standard Multipoint, pozwalając na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, a użytkownicy telefonów z Androidem skorzystają z parowanie jednym kliknięciem za pomocą Google Fast Pair.

Za jakość rozmów telefonicznych odpowiada poczwórny układ mikrofonów, który jest sprzężony z algorytmami redukcji szumów otoczenia (ENC), filtrującymi hałas z tła.

Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Jedną z funkcji dodatkowych modelu EarFun Clip 2 jest wspierane sztuczną inteligencją tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem aplikacji EarFun Audio, słuchawki są w stanie na bieżąco tłumaczyć rozmowy w ponad 100 językach. W aplikacji użytkownicy mogą też dostosować ustawienia korektora dźwięku czy spersonalizować sterowanie dotykowe. Słuchawki bezproblemowo współpracują też z asystentami głosowymi.

Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

EarFun Clip 2 pozwalają na 11 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki przy wyłączonym kodeku LDAC, a z wykorzystaniem etui czas ten rośnie do 40 godzin. Przy włączonym kodeku bezstratnym (LDAC) czasy te wynoszą odpowiednio 6 godzin dla samych słuchawek i 22 godziny łącznie z etui. 

Te słuchawki niszczą Sony, Soundcore się niepokoi. Na start 25% taniej

Z kodem taniej

Nowe słuchawki EarFun Clip 2 dziś weszły do sprzedaży i można je już zamawiać na oficjalnej stronie producenta oraz w Amazon.pl, gdzie wyceniono je na 337,27 zł. Na stronie myearfun.com oferowane są za podobną kwotę 79,99 euro, ale stosując podczas zakupu kod CLIP2PR1 nabywca zyska rabat 25%, co oznacza ostateczną cenę około 255 zł.

Image
telepolis
słuchawki bluetooth słuchawki Open Ear EarFun słuchawki OWS EarFun Clip 2
Źródła zdjęć: EarFun
Źródła tekstu: EarFun