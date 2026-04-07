Złe wieści z rynku. Ceny będą nawet dwa razy wyższe

Chociaż Korea Południowa jest z punktu widzenia Polaków bardzo odległym rynkiem, to jest to również niestety świetny papierek lakmusowy dla branży nowych technologii. To właśnie z tego kraju pochodzi dwóch z trzech największych na świecie producentów pamięci DRAM i NAND - SK hynix oraz Samsung. I niestety najnowsze wieści nie nastrajają pozytywnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny w Polsce też są wysokie, ale jeszcze nie aż w takim stopniu

SSD w koreańskich sklepach znacząco podrożały i nie ma tutaj już mowy o stopniowych korektach cen. Najmocniej widać to na przykładzie serii WD Black SN850X i SN8100- warianty 1 TB kosztują obecnie około 600 tysięcy wonów, czyli mniej więcej równowartość 1475 złotych. To o tyle szokujące, że wcześniej ten sam model miał być oferowany za połowę tej ceny.

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku wariantów o pojemności 2, 4 i 8 TB. Tutaj ceny podskoczyły do 1,2; 2,2 oraz 4,5 miliona wonów, czyli około 2949, 5399 i 11 059 złotych. To pułap, gdzie wiele osób składa cały zestaw komputerowy czy kupuje topowe CPU lub GPU, a nie nośnik danych.

Podwyżki nie ominęły również Samsunga. Model 990 PRO 1 TB ma kosztować 470 tysięcy wonów (ok. 1159 złotych), podczas gdy wcześniej jego cena oscylowała w okolicach 200 tysięcy wonów (ok. 495 złotych). Z kolei Samsung 9100 PRO 8 TB dobił do 4 milionów wonów (ok. 9835 złotych).