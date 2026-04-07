Sprzęt

Złe wieści z rynku. Ceny będą nawet dwa razy wyższe

Szaleństwo na AI sprawia, że z rynku wysysane są kości pamięci. To odbija się negatywnie na segmencie konsumenckim i widać to niestety coraz dobitniej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:48
Złe wieści z rynku. Ceny będą nawet dwa razy wyższe

Chociaż Korea Południowa jest z punktu widzenia Polaków bardzo odległym rynkiem, to jest to również niestety świetny papierek lakmusowy dla branży nowych technologii. To właśnie z tego kraju pochodzi dwóch z trzech największych na świecie producentów pamięci DRAM i NAND - SK hynix oraz Samsung. I niestety najnowsze wieści nie nastrajają pozytywnie.

Ceny w Polsce też są wysokie, ale jeszcze nie aż w takim stopniu

SSD w koreańskich sklepach znacząco podrożały i nie ma tutaj już mowy o stopniowych korektach cen. Najmocniej widać to na przykładzie serii WD Black SN850X i SN8100- warianty 1 TB kosztują obecnie około 600 tysięcy wonów, czyli mniej więcej równowartość 1475 złotych. To o tyle szokujące, że wcześniej ten sam model miał być oferowany za połowę tej ceny.

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku wariantów o pojemności 2, 4 i 8 TB. Tutaj ceny podskoczyły do 1,2; 2,2 oraz 4,5 miliona wonów, czyli około 2949, 5399 i 11 059 złotych. To pułap, gdzie wiele osób składa cały zestaw komputerowy czy kupuje topowe CPU lub GPU, a nie nośnik danych.

Złe wieści z rynku. Ceny będą nawet dwa razy wyższe

Podwyżki nie ominęły również Samsunga. Model 990 PRO 1 TB ma kosztować 470 tysięcy wonów (ok. 1159 złotych), podczas gdy wcześniej jego cena oscylowała w okolicach 200 tysięcy wonów (ok. 495 złotych). Z kolei Samsung 9100 PRO 8 TB dobił do 4 milionów wonów (ok. 9835 złotych).

Na razie trudno przesądzić, jak długo potrwa ten chaos i czy jest to chwilowe załamanie lokalnego rynku, czy początek szerszego problemu, który trafi do Europy i USA. Ceny wspomnianych modeli w Polsce pozostają niższe, acz widać wyraźną tendencję zwyżkową od początku roku.

Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Harukaze5719@X, Oprac. własne