Pegasus z Biedronki za grosze. Tylko niech Nintendo nie patrzy

Jeśli myślicie, że czasy sprzedaży podrobionych konsol Nintendo przez duże sklepy mamy za sobą, to Biedronka udowadnia, że wcale nie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:14
4
Pegasus z Biedronki za grosze. Tylko niech Nintendo nie patrzy

Pegasus i jego kultowy kartridż 168 in 1 były znakiem czasów, w których już mieliśmy kapitalizm, ale jeszcze nie było praw autorskich. Można więc uznać, że dziś sprzedawanie pirackich konsol do gier z nielegalnymi grami nie miałoby prawa bytu, prawda? Otóż nie prawda, czego dowodem jest Biedronka, która sprzedaje taki sprzęt za 44,99 zł.

Piracka konsola z Biedronki

I chociaż sam wygląd NES-a nie podlega już patentom, ponieważ te wygasły, a technologia NES on a chip niekoniecznie musi łamać patenty Nintendo, tak jest tu inny poważny problem: 620 wbudowanych gier. Znajdziemy tu tytuły homebrew, ale też gry od popularnych wydawców na NES-a, czy od Nintendo. Natomiast w to, że BLOW uzyskało licencję od wielkiego N na gry z Mario nie uwierzę. 

Sama konsola ma natomiast nie tylko gry wbudowane, ale także w pełni funkcjonalny slot na kartridże. Oczywiście kompatybilne są te z Japońskiego Famicoma, a nie zachodniego NES-a. To jednak dobrze, ponieważ to właśnie w tym formacie produkowano popularne żółte dyskietki — tak kiedyś nazywano kartridże w latach 90. — więc Blow uruchomi nawet nasze stare gry. Oczywiście warto pamiętać, że jest to najpodlejszy famiclon, więc wyjście obrazu jest kompozytowe, a i część z nowszych telewizorów może mieć problem z obsługą sygnału o tak niskiej rozdzielczości. 

Czy namawiam do zakupu? W żadnym wypadku. Ten sprzęt ma pirackie oprogramowanie na pokładzie. Jedyne co robię, to pokazuję, że coś takiego jest w sprzedaży w dużej sieci handlowej, oraz w sklepie Biedronka Home. Od razu też podkreślam: to nie jest link afiliacyjny. Jeśli komuś przyjdzie do głowy kupienie tego urządzenia, co stanowczo odradzam, to Telepolis nic na tym pirackim sprzęcie nie zarobi. 

biedronka konsole nintendo piractwo retro Pegasus NES
Zródła zdjęć: BLOW
Źródła tekstu: Biedronka