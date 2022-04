Biedronka z nowymi okazjami. To rarytas dla majsterkowiczów

Do sklepów sieci Biedronka niebawem powróci kilka narzędzi elektrotechnicznych. Znanych już z przeszłości, ale zawsze dość chętnie kupowanych przez Polaków.

Bądźmy szczerzy, za kilkadziesiąt złotych nie da się kupić sprzętu sensu stricto dobrego. Niemniej dla majsterkowiczów amatorów, czy też osób traktujących elektronikę czysto rekreacyjnie, oferta Biedronki stanowi interesującą opcję. Prezentowane niniejszym narzędzia powinny bowiem bez trudu pozwolić na proste naprawy, niewymagające dużej precyzji, np. na wymianę kondensatora elektrolitycznego w starym wzmacniaczu. Ale do rzeczy.

Od 21 kwietnia w Biedronce znajdziecie m.in. multimetr Niteo Tools w cenie 49,99 zł, a także stację lutowniczą tej samej marki, wycenioną na 59,99 zł. Obydwa te urządzenia pojawiały się już na półkach dyskontu, zawsze jednak były z nich dość szybko wymiatane, więc oto nadchodzi kolejna okazja na zakup.

Zacznijmy od multimetru. Jak przystało na tego rodzaju aparaturę, pozwala on mierzyć podstawowe wartości elektryczne. Konkretniej rzecz ujmując: ciągłość obwodu, napięcia przemienne i stałe, prądy, parametry diod czy rezystancję. W domowych warunkach będzie nieoceniony chociażby przy weryfikacji działania akumulatora. Ten konkretny model oferuje następujące zakresy pomiaru:

6 zakresów pomiaru rezystancji – 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

5 zakresów pomiaru napięcia stałego – 20mV/2V/20V/200V/300V

4 zakresy pomiaru napięcia przemiennego – 2V/20V/200V/300V

4 zakresy pomiaru prądu przemiennego – 2mA/20mA/200mA oraz do max. 10A

5 zakresów pomiaru prądu stałego – 200µA/2mA/20mA/200mA oraz do max. 10A

2 zakresy testu baterii – 1,5V oraz 9V

Stacja lutownicza z kolei ma deklarowaną moc 48 W i regulację temperatury w zakresie 140-470 st. C, choć z oczywistych przyczyn do tego parametru należy podchodzić z rezerwą. Tak czy inaczej, do najprostszych prac nadać powinna się bez trudu. Co warte podkreślenia, zestaw zawiera od razu dwa wymienne groty, spoiwo w postaci lutu cynowego (przekrój 1 oraz 1,5 mm) i gąbkę do czyszczenia.

Przypomnijmy, zarówno jedno, jak i drugie narzędzie trafi na półki 21 kwietnia. Tradycyjnie towar dostępny pozostanie do wyczerpania zapasów. Przy czym ceny uwzględniają też trzyletnią gwarancję.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (marekusz)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne