AYA Neo - komputer w formie handhelda pozwala na granie w Cyberpunk 2077

AYA Neo to niewielki komputer, zamknięty w formie handhelda przypominającego Nintendo Switch. Pomimo niewielkich rozmiarów urządzenie bez problemu radzi sobie z uruchomienie Cyberpunk 2077 oraz Crysis Remastered.

AYA Neo to niewielka konsola do gier, która wykorzystuje tradycyjne podzespoły komputerowe. Urządzenie swoim wyglądem przypomina Nintendo Switcha, co oznacza, że jest po prostu handheldem, który bez problemu można zabrać ze sobą w torebce czy plecaku. Pomimo tego jest to całkiem mocne urządzenie. Może i pod względem wydajności nie może konkurować z gamingowymi laptopami czy desktopami, ale radzi sobie z uruchomieniem wielu wymagających gier, w tym Cyberpunk 2077 oraz Crysis Remastered.

Konsola, bo tak chyba należałoby ją nazwać, wyposażona jest między innymi w procesor AMD Ryzen 5 4500U z 6 rdzeniami i 6 wątkami. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Vega 6 z 384 procesorami strumieniowymi. Do tego dochodzą jeszcze: 16 GB pamięci RAM LPDDR4X 4266 MHz oraz dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB. Jak to możliwe, że takie urządzenie radzi sobie z wymagającymi grami? Sporym ułatwieniem jest ekran IPS o rozdzielczości zaledwie 1280 × 800 pikseli. Z kolei wbudowany akumulator 47 Whr wystarczy na około 6 godzin zwykłego użytkowania i mniej więcej 2 godziny grania.

Producent pochwalił się nawet dokładną wydajnością w poszczególnych grach. W Cyberpunk 2077 konsola osiąga 30 klatek na sekundę, ale pod warunkiem ustawienia niskich detali. Fortnite da się uruchomić w średnio 77 klatkach przy ustawieniach średnich, a Crysis Remastered oferuje płynność 42 klatek na ustawieniach nisko-średnich. Nie są to może powalające wyniki, ale da się grać. Największym problemem AYA Neo jest tak naprawdę cena, która wynosi aż 710 dolarów. Według aktualnego kursu (3,7 zł) daje to kwotę ponad 2600 zł. To już lepiej kupić Nintendo Switch.

Konsola miała już zadebiutować kilka miesięcy temu, ale oficjalna data premiery kilkukrotnie była przekładana. Teraz urządzenie w końcu trafia do sprzedaży.

Zobacz: Nowe sterowniki NVIDIA wykrywają kopanie kryptowalut i obniżają wydajność o połowę

Zobacz: NVIDIA CMP HX - nowe układy graficzne do kopania kryptowalut już oficjalnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech