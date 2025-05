Xiaomi Xring nadciąga. Pracowało nad nim ponad 1000 osób

Xiaomi ma wykorzystać litografię 3 lub 4 nm

Zespół pracujący nad tym projektem - nazwany Xring - liczy podobno już 1000 osób. Co ciekawe ma być to podmiot działający niezależnie od Xiaomi. Wszystko zapewne ze względu na obawy przed sankcjami nakładanymi przez USA, które mogłyby odciąć Chińczyków od Zachodnich technologii. To sytuacja, z którą w przeszłości musiała się mierzyć m.in. firma Huawei.