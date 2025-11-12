To nie błąd cenowy Tylko dziś Apple Watch 10 cellular w tak dobrej promocji
Apple Watch 10 w wersji Cellular to sprzęt, dzięki któremu zostawisz swojego iPhone w domu.
Inteligentny zegarek to zwykle uzupełnienie smartfona. Coś, co zakładamy na nadgarstek, aby nie sięgać po telefon. Oczywiście dochodzą do tego liczne tryby sportowe i funkcje pomiaru naszego zdrowia, czy snu, z czym smartfony radzą sobie znacznie gorzej, ponieważ nie mają ciągłego kontaktu z naszym ciałem. Jednak w przypadku Apple Watch 10 jest inaczej.
Apple Watch 10 Cellular
Chcesz pobiegać? Zostawiasz iPhone w domu. Zegarek sam zmierzy twoje parametry, odtworzy muzykę i w razie konieczności pozwoli się z Tobą połączyć. Idziesz na basen, ale oczekujesz ważnego połączenia, lub istotnej dla siebie wiadomości? Możesz zostawić swojego iPhone w szafce, albo wręcz w domu. Ten wodoodporny smartwatch powiadomi Cię o wszystkim, ponieważ wspiera e-SIM i LTE.
I oczywiście dzięki e-SIM możesz mieć dokładnie ten sam numer przypisany zarówno do smartfona, jak i do zegarka. Nie musisz się bawić w przekierowywanie połączeń, ani inne tego typu rzeczy. A wszystko to w promocji aż 450 zł taniej, czyli za jedyne 1899 zł.