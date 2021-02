Apple M1X - wyciekła specyfikacja nowego procesora. Będzie jeszcze szybciej

Wyciekła prawdopodobna specyfikacja nowego procesora Apple M1X. Jeśli jest prawdziwa, to szykuje się bardzo szybki układ.

Apple zaskoczyło wszystkich możliwościami swojego pierwszego procesora o nazwie M1. Układ, który trafił do komputerów z nadgryzionym jabłkiem w logo, okazał się niezwykle wydajny, w wielu zadaniach pokonując jednostki Intela czy też AMD. Teraz wyciekła specyfikacja jego następcy i jeśli okaże się prawdziwa, to Apple szykuje jeszcze wydajniejszą konstrukcję. Mowa o procesorze oznaczonym jako Apple M1X.

Apple M1X - specyfikacja procesora

Apple M1X prawdopodobnie będzie wyposażony w 12 rdzeni w konfiguracji 8+4. Oznacza to 8 wydajnych rdzeni Firestorm oraz 4 energooszczędne jednostki Icestorm. Tym samym układ ma mieć 4 rdzenie Firestorm więcej niż w modelu Apple M1, co samo w sobie powinno przynieść duży wzrost wydajności. Jeszcze lepiej prezentuje się to pod względem układu graficznego. Według niepotwierdzonych informacji M1X ma 16 rdzeni i 256 jednostek wykonawczych, czyli dokładnie dwa razy więcej niż w aktualnie dostępnym procesorze. Oprócz tego układ obsłuży maksymalnie 32 GB pamięci RAM.

Powyższe informacje nie zostały w żaden sposób potwierdzone, więc należy traktować je ze sporym dystansem. Apple powinno oficjalnie zaprezentować nowy procesor w najbliższych miesiącach. Prawdopodobnie trafi on między ionnymi do MacBooków Pro 14 i Pro 16 oraz iMaców 27".

