W 2020 roku kupiliśmy więcej dysków SSD niż HDD, ale miały mniejszą pojemność

W 2020 roku po raz pierwszy w historii kupiliśmy więcej dysków SSD niż HDD. Pomimo tego modele talerzowe cały czas królują pod względem łącznej pojemności.

Według danych firmy TrendFocus w 2020 roku na rynek trafiło w sumie 333,12 mln dysków SSD. To wynik lepszy w porównaniu z 2019 o 20,8 procent. W tym samym czasie tradycyjne dyski talerzowe mogą pochwalić się wynikiem na poziomie 259,81 egzemplarzy, co z kolei jest wynikiem gorszym o 18 procent rok do roku. Tym samym w ciągu 12 miesięcy na rynek trafiło aż o 28,2 procent więcej dysków półprzewodnikowych niż HDD.

Sprzedaż dysków SSD w 2020 roku

Jednak sytuacja zmienia się diametralnie, gdy pod uwagę weźmiemy pojemność dysków. W sumie modele SSD mogą pochwalić się łączną pojemnością 207,39 EB (eksabajt = miliard GB). Dla porównania dyski HDD, chociaż było ich znacząco mniej, osiągnęły łączną pojemność aż 1018,32 EB, czyli mniej więcej cztery razy większą od modeli półprzewodnikowych. Jak widać, jeśli chodzi o dostępną przestrzeń na dane, nadal królują tradycyjne dyski.

A jak rynek dysków SSD wygląda z podziałem na producentów? Liderem jest Samsung, który odpowiada za 26,1 procent sprzedanych egzemplarzy. Na drugim miejscu plasuje się WD z wynikiem 20,3 procent. Dalsze miejsca zajmują Kioxia, Kingston oraz SK Hynix z udziałami na poziomie nieco ponad 10 procent. Jeszcze dalsze lokaty przypadły firmom Micron, Intel, Lite-On oraz Seagate.

Źródło tekstu: TechSpot