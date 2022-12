Apple opóźnia premierę urządzenia. Ma problemy z oprogramowaniem

Chociaż Apple nigdy nie zaprezentował ani nawet nie zapowiedział oficjalnie gogli AR, to niemal pewne jest, że firma z Cupertino nad nimi pracuje. Według plotek miały one zadebiutować w przyszłym roku. Początkowo mówiło się o prezentacji w styczniu i sklepowej premierze w pierwszej połowie 2023, ale termin prawdopodobnie się opóźnił.

Takie informacje przekazał Ming-Chi Kuo. Według jego wiedzy Apple opóźnia premierę gogli AR na drugą połowę 2023 roku. Firma ma podobno bliżej niezidentyfikowane problemy z oprogramowaniem, z którymi musi się uporać. Dlatego potrzeba dodatkowego czasu, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Co prawda wysyłka części do budowy gogli ma się rozpocząć w pierwszej połowie przyszłego roku, ale gotowe urządzenia trafią do pierwszych użytkowników później. Jako prawdopodobny termin oficjalnej prezentacji gogli AR należałoby wskazać WWDC 2023, które odbędzie się w czerwcu.

The mass shipment schedule of components is still likely 1H23/2Q23, but due to postponed mass shipment schedule of the end product, Apple MR headset shipment forecast in 2023 will likely be less than 500k units, which is lower than the market consensus of 800k-1,200k units.