AMD zdominowało Intela. Jest nowy król procesorów

Który producent sprzedaje najwięcej procesorów? Jeszcze do niedawna bez wahania odpowiedzielibyśmy, że Intel. Dzisiaj to już nie jest prawda.

Dalsza część tekstu pod wideo

Historycznie patrząc, to Intel jest liderem rynku procesorów. Niebiescy niemal od zawsze sprzedawali więcej układów niż ich czerwony konkurent. Potwierdzają to między innymi statystyki Steama, gdzie aż 65,49 proc. graczy korzysta właśnie z procesorów Intela. Jednak to zaczyna się zmieniać, czego dowodem jest Amazon.

AMD przed Intelem

Nie da się ukryć, że nowe procesory Intela i AMD spotkały się z kompletnie różnym przyjęciem. W przypadku Niebieskich poprawiono wiele kwestii, ale w tej najważniejsze, czyli wydajności, można wręcz mówić o regresie. Odwrotnie jest w przypadku układów Ryzen 9000X3D, które okazały się dużo wydajniejsze. Jeśli chodzi o graczy, to nie ma w tym momencie lepszych CPU.

Widać to też po sprzedaży. Wystarczy wejść na Amazona, który jest jednym z największych sklepów internetowych na świecie, i sprawdzić listę najpopularniejszych procesorów. W tym momencie w pierwszej dziesiątce znajdują się tylko i wyłącznie układy AMD. Na liście nie znajdziecie nawet jednego Intela. Najpopularniejsze CPU to w tym momencie:

AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 7 5700X3D AMD Ryzen 7 5700X AMD Ryzen7 7700X AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 5 5500

Takie wyniki nie powinny nikogo dziwić. Przyczyniło się do nich kilka spraw, w tym przede wszystkim wpadka Intela z poprzednimi generacjami i średnio udana premiera nowych modeli. Tymczasem AMD idzie jak burza. Każda kolejna seria okazuje się lepsza. No może seria Ryzen 9000 nie była jakoś szczególnie przełomowa, ale już modele z pamięciami 3D V-Cache są prawdziwym hitem.

Zobacz: Ile prądu pobiera PlayStation 5 Pro? Będziesz zaskoczony

Zobacz: Intel szykuje nowe procesory Arrow Lake. Są szybsze od poprzedników

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware