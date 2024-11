Intel szykuje nowe procesory Arrow Lake. Są szybsze od poprzedników

Intel szykuje budżetowe wersje procesorów Arrow Lake. Co prawda pierwsze testy pokazują wzrost wydajności, ale nie jest on duży.

Niedawno zadebiutowały pierwsze procesory Intel Arrow Lake. Na razie dostępne są modele z wyższej półki, czyli seria Core Ultra 9/7/5, wszystkie z odblokowanym mnożnikiem. Jednak na tym oferta Niebieskich się nie zakończy. Intel już szykuje kolejne, tańsze, ale i wolniejsze modele.

Intel szykuje nowe procesory

Intel szykuje się do premiery nowych procesorów Arrow Lake. Mowa o modelach bez "K" w nazwie, więc konstrukcje z zablokowanym mnożnikiem. Te mają mieć TDP na poziomie zaledwie 35 i 65 W, więc będą energooszczędne. Pomimo tego, jak pokazują pierwsze testy, będą szybsze od swoich poprzedników, chociaż różnice nie są duże.

W bazie CrossMark pojawiły się wyniki procesorów Core Ultra 7 265 oraz Core Ultra 7 265T. Oba wyposażone są w 20 rdzeni (8 rdzeni P i 12 rdzeni E). Różnią się jedynie TDP. Pierwszy ma 65 W, a drugi zaledwie 35 W. Są one bezpośrednimi następcami model Core i7-14700 oraz Core i7-14700T.

Jak w takim razie wypadają w zestawieniu ze swoimi poprzednikami? Różnica w wydajności, przynajmniej w CrossMark, to zaledwie 5 proc. na korzyść nowszych układów. Oczywiście trudno wyciągać jakieś wnioski na podstawie jednego testu, ale nie zmienia to faktu, że jest to wynik raczej rozczarowujący.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Tom's Hardware