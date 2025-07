Starsze TV Samsung dostaną nowe funkcje. Sprawdź, czy Twój też

Telewizory Samsunga z 2023 i 2024 r. również dostaną najnowszą wersję Tizena

Tizen 9.0 to najnowsza wersja systemu operacyjnego telewizorów Samsunga. Otrzymały ją pierwotnie najnowsze modele z 2025 roku. Jednak koreański gigant postanowił teraz udostępnić uaktualnienie dla modeli z 2024 roku.W porównaniu z poprzednią dużą aktualizacją Tizena (z wersji 7.0 do 8.0) w 2024 r., Samsung skrócił okienko dostarczenia aktualizacji dla poprzednich modeli TV z 6 do 3 miesięcy.