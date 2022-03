AMD chce zasypać nas nowymi procesorami z serii Ryzen

Nie jest to informacja oficjalna, a jedynie plotka, ale na tyle ciekawa, że warto o niej wspomnieć. Jeśli się potwierdzi, to jeszcze w tym miesiącu do sklepów trafią aż cztery nowe procesory AMD.

Pierwszy z układów jest nam doskonale znany i został oficjalnie zapowiedziany przez AMD. Mowa o modelu Ryzen 7 5800X3D, czyli odświeżonej wersji z pamięcią podręczną 3D V-Cache. Sama ta zmiana, jak zapewniają Czerwoni, ma przynieść około 15-20% wzrostu wydajności w grach.

Kolejne modele to Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 oraz Ryzen 7 5700X. Najmocniejszy z nich ma mieć 8 rdzeni i obsługiwać 16 wątków. Specyfikacja nie jest znana, ale to zapewne słabsza wersja Ryzena 7 5800X. Procesor ma być tańszy od konkurencyjnego modelu Core i5-12600KF, co prawdopodobnie oznaczałoby cenę około 250-270 dolarów.

AMD will release 4 new CPUs this month:

R5-5500 6C6T

R5-5600 6C12T

R7-5700X 8C16T

R7-5800X3D 8C16T



5500 has the same price as 12100, 5600 will be cheaper than 12400, and 5700X will be cheaper than 12600KF.