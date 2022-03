Najmocniejsza karta graficzna dla graczy wraca do żywych

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti wraca do żywych. Na sklepowych półkach pojawi się prawdopodobnie jeszcze w marcu.

W styczniu, przy okazji targów CES 2022, NVIDIA zorganizowała własne wydarzenie online, na którym zaprezentowała wiele nowości. Jednym z zapowiedzianych urządzeń była najmocniejsza karta graficzna dla graczy, czyli GeForce RTX 3090 Ti.

GeForce RTX 3090 Ti — słuch o nim zaginął

Co prawda nie poznaliśmy wtedy szczegółów na temat RTX 3090 Ti. Dowiedzieliśmy się, że więcej informacji NVIDIA zdradzi do końca stycznia. Niestety, słuch o karcie zaginął. Zieloni nie dotrzymali słowa. Nie wydali nawet żadnego komunikatu, który tłumaczyłby opóźnienie. Firma po prostu siedziała cicho, jakby zapomniała o nowej karcie.

Według plotek opóźnienie związane było z problemami natury technicznej. Te podobno wynikały przede wszystkim z zastosowania szybszych modułów pamięci GDDR6X 21 Gbps. Oprócz tego GeForce RTX 3090 Ti ma być pierwszą kartą NVIDII ze złączem PCIe 5.0, co też miało być problematyczne.

GeForce RTX 3090 Ti wraca do żywych?

NVIDIA najwyraźniej poradziła sobie z tymi przeciwnościami na tyle, aby planować sklepową premierę karty. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że GeForce RTX 3090 Ti trafi do sprzedaży 29 marca. Cena nie jest jeszcze znana, ale z pewnością będzie kolosalna. W końcu ma to być najmocniejsze GPU dla graczy, a przynajmniej do premiery kolejnej generacji kart.

GeForce RTX 3090 Ti wyposażony będzie w 10752 jednostki CUDA, 336 TMU, 112 ROP, 336 rdzeni Tensor oraz 84 rdzenie RT. Taktowanie bazowe wyniesie 1560 MHz, ale w Boost wzrośnie do 1860 MHz. Do tego dochodzą 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie, co daje przepustowość aż 1008 GB/s. TGP karty może wynieść nawet 450 W.

Jednocześnie NVIDIA miała zrezygnować z karty graficznej GeForce RTX 3070 Ti z 16 GB pamięci VRAM. Firma podobno nie spodziewała się dużego zainteresowania tym modelem, więc nie był on opłacalny.

Zobacz: Będzie kolejny problem na rynku PC? Wszystko przez standard PCIe 5.0

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: wccftech