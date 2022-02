Będzie kolejny problem na rynku PC? Wszystko przez standard PCIe 5.0

Nowe, wydajne karty graficzne będą wymagały nowego typu zasilania. To zaś dostępne będzie tylko w najnowszych, droższych zasilaczach. Pojawi się podobno specjalny adapter dla starszych jednostek, ale jest z nim pewien problem.

Okiem laika komputery stacjonarne od lat zdają się wyglądać podobnie. Entuzjaści jednak zdają sobie świetnie sprawę, że spore zmiany mają miejsce niemal co roku. Postęp nie zwalnia nawet na chwilę, a my co i rusz otrzymujemy nowe procesory, karty graficzne, moduły RAM czy nośniki danych.

Pojawi się adapter, ale nie zaoferuje on pełni mocy

Często wiążą się one albo z nowym złączem - procesory i sockety, pamięci RAM; albo nowszym interfejsem o wyższej przepustowości - karty graficzne, nośniki SSD. Niestety większa wydajność wymaga również wyższej mocy. Widać to zwłaszcza w przypadku GPU i CPU, ale skupimy się dzisiaj na pierwszym z wymienionych.

Na łamach Telepolis pisaliśmy już kilkukrotnie o nadciągających zasilaczach, które mają spełniać standard PCI Express 5.0. Stworzony on został z myślą o nowych, najwydajniejszych kartach graficznych. Pierwszą z nich ma być topowy GeForce RTX 3090 Ti, który będzie wymagać wtyczki 12VHPWR.

Złącze 12VHPWR składa się z 12 klasycznych pinów dla zasilania oraz 4 pinów do transmisji danych. Całość ma pozwolić na przesłanie do 600 W. Mowa o natężenie do 9,5 A i oporze na poziomie do 6 mΩ per pin.

Oczywiście starsze zasilacze nie są wyposażone we wtyczkę PCI Express 5.0, a producenci jak ASUS, MSI, Cooler Master czy GIGABYTE zapowiedzieli już nowe zasilacze. GIGABYTE jako pierwszy potwierdził jednak, że dostępne będą jednak również adaptery, które zamienią 3x 8-pin w 1x 16-pin.

Pojawia się jednak sporo niewiadomych. Znana wszystkim wtyczka 8-pin to do 150 W, gdzie 12VHPWR to do 600 W. Innymi słowy 3x 150 W nie daje nam 600 W. Może to powodować spore problemy z kompatybilnością na rynku. Nie zapominając o tym, że taki adapter nie będzie się w stanie komunikować z kartą graficzną.

Cóż, wszystkiego dowiemy się, gdy wspomniane karty graficzne i zasilacze trafią już do sprzedaży i będzie można to przetestować. Pierwszym modelem ze złączem 12VHPWR ma być NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Premiera przewidywana jest na najbliższe tygodnie, acz Zieloni nadal milczą w tym temacie.

Zobacz: Tajwańskie zasilacze, które przeżyją Ciebie i Twój komputer

Zobacz: Małe i bardzo wydajne zasilacze z 10-letnią gwarancją producenta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE, wccftech

Źródło tekstu: GIGABYTE, oprac. własne