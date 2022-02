Bardzo małe i bardzo wydajne zasilacze z 10-letnią gwrancją producenta

Phanteks prezentuje miniaturowe zasilacze o dużej mocy i wysokiej sprawności. Powstały one na bazie cenionych i sprawdzonych platform od firmy Seasonic, co potwierdza 10-letniwa gwarancja producenta.

Gdyby zapytać losowego użytkownika komputera co jest najważniejszym podzespołem najczęstszymi odpowiedziami byłaby karta graficzna oraz procesor. W końcu to od nich w największym stopniu zależy wydajność w grach i programach. Jednak żadne z nich na nic się nie zda bez odpowiedniego zasilacza.

Phanteks oferuje wysoką sprawność i długą gwarancję

Holenderska firma Phanteks we współpracy z tajwańskim liderem na rynku zasilaczy komputerowych - firmą Seasonic - przygotowała nowe jednostki skierowane do fanów małych komputerów. Mowa o serii Revolt SFX, w skład której wchodzą trzy modele o mocy 650 W, 750 W i 750 W. Nie, to nie błąd - dwie pierwsze mają certyfikat sprawności 80 PLUS Gold, ostatnia zaś 80 PLUS Platinum.

Opisywane zasilacze komputerowe korzystają z pojedynczych linii +12 V, do 45 A dla 650 W i do 62 dla jednostek 750 W. Zastosowane kondensatory to wyłącznie japońskie, markowe rozwiązania o wytrzymałości do 105°C. Nie zabrakło też popularnych zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP.

Zasilacze Phanteks Revolt SFX chłodzone są przez 92-milimetrowy wentylator wyposażony w dziewięć łopatek i łożysko FDB. Aż do 30% obciążenia "śmigło" pozostaje wyłączone, zapewniając wzorową kulturę pracy.

Holenderskie zasilacze pojawiły się już w pierwszych sklepach. Ich ceny ustalono na 130 euro za Phanteks Revolt SFX 650 W 80 PLUS Gold, 140 euro za Phanteks Revolt SFX 750 W 80 PLUS Gold i 160 euro za Phanteks Revolt SFX 750 W 80 PLUS Platinum. Daje nam to równowartość około 589, 635 i 725 złotych. Wszystkie objęte są długą, 10-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: Phanteks, oprac. własne