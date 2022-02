Tajwańskie zasilacze, które przeżyją Ciebie i Twój komputer

Szukasz zasilacza, który wystarczy Ci na lata? ADATA kusi dużą mocą, wysoką sprawnością i długą gwarancją. Wisienką na torcie są japońskie wentylatory Nidec.

Zasilacz komputerowy to element często ignorowany przez osoby składające nowy zestaw komputerowy. Jest to niewłaściwe podejście, bowiem droższa jednostka kupiona z głową przeżyje niejeden zestaw komputerowy i pozwoli nam zaoszczędzić sporo pieniędzy na przestrzeni lat.

Zasilacze ADATA XPG oferują 10 lat gwarancji

ADATA XPG CYBERCORE to nowe, w pełni modularne zasilacze ATX o wymiarach 86 x 150 x 160 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów. Tajwańska konstrukcja może pochwalić się wysoką sprawnością do 92,91% potwierdzoną uznanymi certyfikatami 80 PLUS Platinum oraz Cybernetics Platinum.

Konsumenci będą mieli do wyboru dwa modele o mocy 1000 lub 1300 W. Oba oparto na wyłączenie japońskich kondensatorach 105℃, przetwornikach DC-DC i aktywnym systemie PFC (>0,99). Nie zabrakło też zabezpieczeń takich jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO oraz SIP.

Tajwańskie zasilacze chłodzone są przez 120-milimetrowy wentylator z dziewięcioma łopatkami i podwójnym kulkowym łożyskiem. Są to legendarne japońskie jednostki Nidec, na których wzorowała się między innymi Noctua. Charakteryzują się one wysoką wydajnością, wzorową kulturą pracy i długą żywotnością

Tryb zero RPM low-load sprawia, że aż do 30% obciążenia (czyli 300 lub 390 W) wnętrze zasilacza chłodzone jest pasywnie, a dopiero powyżej tej wartości uruchamia się wentylator. Zapewnia to wzorową kulturę pracy.

Zastosowane okablowanie to klasyczne wiązki w tekstylnym oplocie. Model 1000 W dysponuje jedną wtyczką ATX (24-pin), dwiema EPS (4+4-pin), sześcioma PCIe (6+2-pin), dwunastoma SATA, czterema Molex i jedną FDD. Mocniejszy wariant to już dziesięć wtyczek PCIe, szesnaście SATA, osiem Molex i dwie FDD.

Zasilacze ADATA XPG CYBERCORE lada moment pojawią się w sklepach, a ich ceny ustalono na 260 i 300 dolarów czyli równowartość około 1049 i 1209 złotych. Objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: ADATA, oprac. własne