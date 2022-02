Wszystkich nas czekają spore wydatki? Winowajcą nowe zasilacze

Złożenie komputera w 2022 roku może być jeszcze droższe niż wszyscy zakładali. Wszystko za sprawą kart graficznych PCI Express 5.0, które wykorzystywać będą nowe złącze zasilające. Jest ono niedostępne w dotychczas sprzedawanych zasilaczach.

Procesory z 12. generacji od Intela, czyli rodzina Alder Lake-S, wprowadziły pod domowe strzechy obsługę interfejsu PCI Express 5.0. Zapewnia on dwukrotnie wyższą przepustowość niż dotychczasowy standard w postaci PCI Express 4.0 oraz czterokrotnie wyższą niż jeszcze starsze PCI Express 3.0. Skorzystają na tym zarówno najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe (SSD), jak i karty graficzne.

Nowe karty graficzne będą wymagały wtyczki 12VHPWR

Najnowocześniejsze karty graficzne mają mieć jednak nowe wtyczki zasilające. Większość z nas przywykła do złączy 6- i 8-pinowych, ale NVIDIA jako pierwsza wprowadziła na rynek karty z 12-pinowymi. Jak łatwo się domyślić wtyczki PCIe 5.0 będą jeszcze bardziej rozbudowane i wyposażone w zestaw 12+4-pinów.

Po co to wszystko? Nowy standard - nazywający się oficjalnie 12VHPWR - ma pozwolić na przesłanie do 600 W, każdy z pinów pozwoli zaś na natężenie do 9,5 A przy niskim oporze na poziomie maksymalnie 6 mΩ.

Jednym z pierwszych producentów, który będzie gotowy na PCI Express 5.0 ma być tajwański MSI. Zaoferuje on pięć tego typu zasilaczy. Dwa w standardzie 80 PLUS Platinum - MSI MEG 1300 W i 1000 W oraz trzy z certyfikatem 80 PLUS Gold - MSI MPG 1000 W, 800 W i 750 W. Jeden z nich zapozował już do zdjęć.

Nowe zasilacze będą wyposażone w dwa typy przewodów: 12+4-pin <-> 12+4-pin oraz 12+4-pin <-> 2x 8-pin. Tym samym będą w stanie zasilić zarówno najnowsze, jak i starsze karty graficzne. Wersja z dwiema wtyczkami 2x 8-pin zaoferuje jednak prawdopodobnie tylko do 300 W, zamiast 600 W.

A czy Ty potrzebujesz nowego zasilacza? To zależy. Jeśli nie planujesz wymiany karty graficznej to nie - stary nadal będzie dobry. Jeśli jednak marzy Ci się najnowsza generacja i topowe jednostki, które mają debiutować pod koniec 2022 roku to warto zacząć już odkładać pieniądze na nowy zasilacz. Prócz MSI podobne zasilacze szykuje ASUS, a mowa o serii Loki. Szybciej pojawi się ASUS Thor, ale on zaoferuje złącze "tylko" 12-pinowe.

