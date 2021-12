AMD idzie na podbój laptopów. Nowy procesor ma być potęgą

AMD Ryzen 9 6900HX to nowy procesor, który ma podbić rynek laptopów dla graczy. Na papierze wygląda potężnie.

Wyciekły informacje na temat nadchodzącego, najmocniejszego procesora AMD do laptopów. Mowa o modelu Ryzen 9 6900HX, który powinien trafić przede wszystkim do przenośnych komputerów dla graczy. Co będzie miał do zaoferowania?

AMD Ryzen 9 6900HX - specyfikacja

Przede wszystkim AMD Ryzen 9 6900HX zbudowany zostanie na bazie architektury Zen 3+, czyli ulepszonej wersji Zen 3. Dzięki wykorzystaniu litografii 6 nm Czerwonym udało się wycisnąć z układu jeszcze więcej mocy. Niestety, nadal modele do laptopów nie mają co liczyć na integrację 3D V-Cache. Na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Jeśli chodzi o specyfikację, to AMD Ryzen 9 6900HX ma 8 rdzeni i 16 wątków. Maksymalne taktowanie wynosi 4,6 GHz, więc jest identyczne, jak w Ryzenie 5 5900HX. Jednak zmniejszenie litografii powinno przełożyć się na niższe zużycie energii przy porównywalnej lub nawet lepszej wydajności, co w laptopach jest niezwykle ważne.

Pozostała specyfikacja to między innymi 20 MB pamięci podręcznej (L3+L2), obsługa pamięci DDR5-4800 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 680M, oparty na architekturze RDNA 2. Chociaż będzie to wydajna jednostka, jak na iGPU, to zdecydowana większość laptopów z procesorem AMD Ryzen 9 6900HX będzie oferowana w zestawie z wydajnymi kartami NVIDIA GeForce.

Zaczęły już się pojawiać pierwsze informacje na temat laptopów z układem AMD Ryzen 9 6900HX. Ich wysyp powinien nastąpić na początku stycznia, przy okazji targów CES 2022 w Las Vegas.

