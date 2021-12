Tego jeszcze nie było - gamingowa myszka, na której zainstalujesz gry

Firma ADATA, pod swoją gamingową marką XPG, zaprezentowała rewolucyjną myszkę dla graczy. Ta ma dysk SSD, na którym można instalować gry.

Faktem jest, że gry zajmują coraz więcej miejsca na dyskach. Coraz częściej musimy wybierać, jakie tytuły zainstalować, a z jakich zrezygnować, bo brakuje nam wolnej przestrzeni. Firma ADATA próbuje częściowo rozwiązać ten problem.

Myszka z dyskiem SSD

Pod gamingową marką XPG firma ADATA zaprezentowała bardzo nietypową myszkę dla graczy. Z wierzchu gryzoń wygląda standardowo, ale cała magia dzieje się we wnętrzu obudowy. Tam model XPG Vault ma schowany dysk SSD, na którym można normalnie instalować gry.

Na razie jest to tylko prototyp, ale już uzyskuje zadowalające osiągi. Producentowi udało się zmieścić w myszce nośnik o pojemności do 1 TB. Jeśli zaś chodzi o transfery, to po podłączeniu do złącza USB-C gryzoń osiąga do 985 MB/s, czyli poziom lepszy niż dyski SSD SATA, dla których górną granicą (z powodu ograniczeń interfejsu) jest nieco ponad 500 MB/s.

ADATA XPG Vault powinna zostać szerzej zaprezentowana w trakcie tragów CES 2022 w Las Vegas. Te rozpoczną się już 5 stycznia, o ile w ogóle się odbędą, bo coraz więcej wystawców rezygnuje z udziału z powodu pandemii koronawirusa.

