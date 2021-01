AMD Ryzen 9 5900HX został nowym liderem wydajności w PassMark

Wygląda na to, że AMD Ryzen 9 5900HX został nowy liderem wydajności wśród procesorów mobilnych. Takie wnioski można wyciągnąć pod uzyskiwanych przez układ rezultatach w programie PassMark.

Kilka dni temu AMD oficjalnie zaprezentowało nowe procesory mobilne z architekturą Zen 3. Mowa oczywiście o układach z serii Ryzen 5000, które trafiły do pierwszych laptopów. Wśród nich jednym z mocniejszych CPU jest AMD Ryzen 9 5900HX, który właśnie został przetestowany w programie PassMark. Wynik jest naprawdę imponujący. Nie tylko jest to w tym momencie najwydajniejszy układ mobilny, ale pozostałą stawkę pozostawia daleko w tyle.

AMD Ryzen 9 5900HX - nowy lider PassMark

AMD Ryzen 9 5900HX w teście PassMark uzyskał aż 24039 punktów. Dzięki temu plasuje się w tym momencie na pierwszym miejscu wśród procesorów mobilnych. Na drugim miejscu znajduje się AMD Ryzen 9 4900HS, który zdobył 19854 punkty, czyli dokładnie o 4185 punktów mniej od swojego następcy. Przy okazji, co łatwo obliczyć, oznacza to aż 21-procentowy wzrost wydajności z generacji na generację, co też robi wrażenie. Najmocniejsze procesory Intela znajdują się na dalszych miejscach, chociaż trzeba podkreślić, że nie ma tu jeszcze nowych układów Intel Core-H35, które powinny być zauważalnie szybsze. Nie powiedziane, że któryś z nich nie zdetronizuje Ryzena.

AMD Ryzen 9 5900HX to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowych o bazowym taktowaniu 3,3 GHz oraz Boost do 4,6 GHz. Ma 4 MB pamięci cache L2 oraz 16 MB pamięci cache L3. Wyprodukowany został przez TSMC w litografii 7 nm FinFET. Jego TDP to 45+ W, a cTDP to 35-54 W. W sklepach powoli powinny pojawiać się pierwsze laptopy z nowymi procesorami AMD.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: TechPowerUp