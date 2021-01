AMD Ryzen 7 5800G - flagowe APU znalezione w bazie GPU-Z

Do sieci trafiły nowe informacje na temat flagowego APU AMD Cezanne. Układ AMD Ryzen 7 5800G zostałznaleziony w bazie programu GPU-Z.

Jak do tej pory informacje o nowych APU AMD dotyczyły przede wszystkim modelu AMD Ryzen 7 5700G, jednak wygląda na to, że Czerwoni szykują się do premiery jeszcze bardziej wydajnego układu. Informacje na temat AMD Ryzen 7 5800G pojawiły się w bazie GPU-Z, dzięki czemu udało się potwierdzić nie tylko istnienie procesora, ale także poznać nieco szczegółów na temat zastosowanego w nim GPU.

Wspomniany układ graficzny to Radeon Vega 8 z 8 jednostkami obliczeniowymi i 512 jednostkami strumieniującymi. Warto zauważyć, że taktowanie układu graficznego to jedynie 1800 MHz, a więc o 300 MHz mniej niż w przypadku topowego obecnie modelu Ryzen 7 4750G. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że mamy do czynienia z samplem inżynieryjnym, a nie produkcyjnym. Z informacji dostępnych w bazie wynika również, że nowe APU będzie wykorzystywało jedynie PCIe 3.0.

O samym procesorze wiemy nieco mniej. Będzie to oczywiście jednostka zbudowana w oparciu o nową architekturę Zen 3. Według nieoficjalnych informacji w ręce użytkownika ma zostać oddane 8 rdzeni i 16 wątków oraz 16 MB cache L3. Niestety na bardziej szczegółowe dane dotyczące specyfikacji będziemy musieli jeszcze poczekać.

