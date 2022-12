Trzy nowe procesory AMD Ryzen 7000 w szczegółach. Znamy specyfikację

W przyszłym roku zadebiutują nowe procesory AMD Ryzen z serii 7000. Właśnie poznaliśmy specyfikację aż trzech modeli.

AMD w przyszłym roku zaprezentuje kilka nowych procesorów z serii Ryzen 7000. Z jednej strony będą to modele wyposażone w pamięci 3D V-Cache, a z drugiej trochę tańsze wersje bez "X" w nazwie. To specyfikacja tych drugich właśnie pojawiła się w internecie.

Specyfikacja procesorów Ryzen 7000

Do specyfikacji trzech nowych modeli z serii Ryzen 7000 dotarł serwis VideoCardz. W tym wypadku chodzi o modele bez "X" w nazwie, które powinny zadebiutować na początku przyszłego roku.

Przede wszystkim wszystkie trzy modele charakteryzują się TDP na poziomie 65 W. Najmocniejszy z nich, czyli Ryzen 9 7900, zaoferuje 12 rdzeni i obsługę 24 wątków. Wyposażony będzie w 76 MB pamięci cache, a maksymalne taktowanie wyniesie 5,4 GHz. Według wykresu ma to być konkurent dla Core i9-13900/12900. Cena to 429 dolarów.

Poza tym AMD szykuje jeszcze dwa modele. Ryzen 7 7700 to 8 rdzeni i 16 wątków, taktowanie do 5,3 GHz oraz 40 MB pamięci cache. Pod względem wydajności ma konkurować z Core i7-13700/12700. Koszt zakupu wyniesie 329 dolarów. Ostatni model to Ryzen 5 7600 z 6 rdzeniami i obsługą 12 wątków. Ma 38 MB pamięci podręcznej i zegar dobijający do 5,1 GHz. Cena to 229 dolarów.

W zestawie z procesorami oferowane będą referencyjne chłodzenia AMD Wraith Prism oraz Wraith Stealth, które może nie są rewelacyjne, ale w wielu przypadkach będą wystarczające. Nieco rozczarowują ceny, bo wymienione wyżej układy są tylko o 20-30 dolarów tańsze od modeli "X", które w tym wypadku będą lepszym wyborem.

