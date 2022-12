Intel zostawia AMD w pokonanym polu. Core i9-13900KS będzie królował

W sieci pojawiły się testy procesora Intel Core i9-13900KS. Wynika z nich, że jest to układ znacząco szybszy od swojego konkurenta w postaci AMD Ryzen 9 7950X.

Intel Core i9-13900KS ma być tzw. flagowym procesorem desktopowym z serii Raptor Lake. Prawdopodobnie zostanie zaprezentowany na początku stycznia. Jednak już teraz do sieci wyciekły testy w programie Cinebench R23 i chociaż to tylko jeden benchmark, to pokazuje przewagę Intela nad AMD.

Wydajność Intel Core i9-13900KS

Procesor Intel Core i9-13900KS wyposażony będzie w 24 rdzenie z obsługą 32 wątków. Wynika to z zastosowania 8 wydajnych rdzeni P oraz 16 energooszczędnych rdzeni E. Fabrycznie, dzięki Thermal Velocity Boost, CPU ma osiągać taktowanie nawet do 6,0 GHz, chociaż standardowe wartości Turbo to 5,4 GHz dla rdzeni P oraz 4,3 GHz dla jednostek E. Pozostała specyfikacja to 68 MB pamięci podręcznej oraz 150 W (PL1) i 253 W (PL2).

Jeśli chodzi o testy w Cinebench R23 to Intel Core i9-13900KS osiąga wynik 2,4 tys. punktów w teście jednordzeniowym. To o mniej więcej 200 punktów lepszy wynik niż Core i9-13900K oraz 300 punktów lepszy wynik niż Ryzen 9 7950X. Mniejsze różnice są w teście wielordzeniowym, gdzie Core i9-13900KS osiąga 41 tys. punktów, a Core i9-13900K dosłownie minimalnie mniej. Natomiast Ryzen 9 7950X jest zaraz za nimi z rezultatem na poziomie 39,7 tys. punktów.

W praktyce przekłada się to na 15-procentowy wzrost wydajności jednordzeniowej w porównaniu do AMD i 5-procentowy w zestawieniu z Core i9-13900K. Przy wykorzystaniu wielu rdzeni różnice są jeszcze mniejsze i wynoszą odpowiednio 8 oraz 3 procent. Cena modelu Intel Core i9-13900KS nie jest jeszcze znana, ale zapewne będzie o 100-200 dolarów droższy od standardowego układu bez "S" w nazwie.

