Intel Core i9-13980HX będzie potworem. To najszybszy taki procesor

Na początku stycznia, na tagach CES 2023 Intel zaprezentuje nowe procesory. Wśród nich prawdopodobnie znajdzie się model Core i9-13980HX, który będzie prawdziwym monstrum.

W pierwszych dniach stycznia w Las Vegas odbędą się corocznie targi CES. Wiemy, że swoje nowości zaprezentują na nich między innymi NVIDIA oraz Intel. W przypadku niebieskiego producenta możemy liczyć na nową serię procesorów laptopowych Raptor Lake-HX. Wśród nich najmocniejszy model zachwyca specyfikacją.

Specyfikacja Intel Core i9-13980HX

W tej chwili wiemy o 5 procesorach, które Intel ma potencjalnie zaprezentować na CES 2023. Najmocniejszym modelem w zestawieniu ma być Intel Core i9-13980HX, który już na papierze pokazuje swoją moc.

Układ ma oferować w sumie aż 24 i obsługą 32 wątków. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove oraz 16 energooszczędnych jednostek Gracemont. Do tego dochodzi 36 MB pamięci cache L3 oraz taktowanie fabrycznie nawet do 5,6 GHz i TDP (PL1) na poziomie 55 W. A mowa o jednostce do laptopów.

Poza tym możemy też liczyć na modele Core i7-13700HX (8P+8E), Core i5-13650HX (6P+8E), Core i5-13500HX (6P+8E) oraz Core i3-13450 HX (6P+4E). Każdy ze zintegrowanym układem graficznym z 32 jednostkami EU.

Poza tym Intel powinien też pokazać układy z serii Raptor Lake-H, w tym również modele z serii Core i9, Core i7, Core i5 oraz Core i3. Wszystkie one są stworzone z myślą o wydajnych laptopach, chociaż trochę słabszych niż w przypadku serii HX.

