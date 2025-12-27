Sprzęt

Jeszcze poczekamy na nowe karty graficzne AMD. Premiera dopiero w 2027

Nowe karty graficzne AMD Radeon z architekturą RDNA 5 mają trafić do sprzedaży w połowie 2027 roku.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:42
0
Rok 2026 nie zapowiada się szczególnie ciekawie na rynku hardware'owym, a przynajmniej nie z perspektywy kart graficznych AMD Radeon. Nowa generacja GPU Czerwonych ma trafić do sprzedaży dopiero w 2027 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD Radeon RDNA 5

Takie informacje przekazał doskonale znany w branży Kepler_L2. Odpowiedział on na jeden z wpisów, w którym trwała dyskusja na temat wykorzystania przez AMD fabryk Samsunga do budowy nowych kart graficznych.

Informator przyznał, że to nieprawda. Czerwoni mają skorzystać z fabryk TSMC i procesu technologicznego N3P (3 nm). To znacząca poprawa względem modeli RDNA 4, które powstawały na bazie N4P (5 nm). Ma to przełożyć się na 18-procentowy wzrost prędkości, 36-procentowy spadek zużycia energii oraz 24-procentowy spadek pod kątem wielkości układów.

Poza tym architektura RDNA 5 ma przynieść sporo nowych rozwiązań, w tym przede wszystkim rdzenie Radiance, które będą odpowiedzialne za obliczenia związane z Ray Tracingiem. To o tyle ważne, że to właśnie te układy prawdopodobnie trafią do konsol nowej generacji, czyli PlayStation 6 oraz nowego Xboxa.

amd AMD Radeon karty graficzne RDNA 5 AMD RDNA 3.5
Zródła zdjęć: Kathrine Andi / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech