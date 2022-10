Karty Radeon RX 7000 będą miały coś, czego brakuje NVIDII

Karty graficzne AMD Radeon RX 7000, chociaż według plotek mają być słabsze, to będą miały coś, czego zdecydowanie brakuje NVIDII i serii RTX 40.

Premiera kart graficznych GeForce RTX 4090 okazała się dużym sukcesem. Wydajność jest niesamowita i pomimo wysokiej ceny wszystkie egzemplarz wyprzedały się na pniu. To w tym momencie najmocniejsza karta dla graczy, ale już za kilka tygodni rękawice podejmie AMD ze swoją serią RX 7000. Ta będzie miała coś, czego NVIDII bardzo brakuje.

AMD Radeon RX 7000 z ważnym standardem

Wczorajsze plotki może i nie napawają optymizmem w kontekście kart Radeon RX 7000, ale to tylko pogłoski. Według nich karty AMD zadebiutują w sklepach dopiero w grudniu, a na dodatek nie będą miały tak wysokiej wydajności, jak konkurencyjne modele Zielonych.

Nawet jeśli to prawda, to dużą rolę odegrają ceny. Czerwoni mogą zaoferować karty gorsze, ale jednocześnie dużo tańsze i wtedy znajdą one swoich nabywców.

Dodatkowym argumentem za kartami Radeon RX 7000 może być wsparcie dla standardu DisplayPort 2.1. To coś, czego NVIDII zdecydowanie brakuje. Przy wydajności modelu GeForce RTX 4090 obsługa jedynie DisplayPort 1.4a jest wręcz szokująca. Tym bardziej że nowszy standard wspierają nawet karty Intel Arc Alchemist.

