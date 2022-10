Radeony RX 7000 dopiero w grudniu. Wydajność gorsza od NVIDII

Karty graficzne Radeon RX 7000 prawdopodobnie trafią do sklepów dopiero pod koniec roku. Wydajnościowo mogą mieć trudności w konkurowaniu z NVIDIĄ.

Pojawiły się nowe pogłoski na temat nowej generacji kart graficznych AMD. Modele Radeon RX 7000 powinny zostać zaprezentowane już na początku listopada. Nie oznacza to, że w tym samym momencie trafią do sprzedaży. Premiera sklepowa będzie później.

AMD Radeon RX 7000

Ciekawe informacje na ten temat przekazał Enthusiast Citizen, który uchodzi za bardzo wiarygodnego, bowiem jego informacje wielokrotnie znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Według jego wiedzy modele AMD z serii Radeon RX 7000, pomimo listopadowej prezentacji, trafią do sklepów dopiero w grudniu. Na początek będą to dwa modele, ale na ten moment nie wiemy, jakie dokładnie. Natomiast mają to być konstrukcje z budową typu multi-module chip (MCM).

Niestety, nie najlepiej wyglądają też doniesienia na temat ewentualnej wydajności. Premiera GeForce RTX 4090 pokazała, że NVIDIA wykonała kawał dobre roboty i wzrost mocy obliczeniowej jest bardzo duży. AMD, jak twierdzi Enthisiast Citizen, nie dokonało aż tak dużego skoku. Znowu nie zdradził szczegółów, ale wygląda na to, że to Zieloni będą mieli w tej generacji mocniejsze GPU.

Chociaż Enthusiast Citizen wielokrotnie udowodnił swoją wiarygodność, to i tak lepiej powyższe informacje traktować z przymrużeniem oka.

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech