Odpowiedź AMD na DLSS zadziała też na GeForce'ach - GTX 1060 nawet 41% szybszy

AMD przygotowało swoją odpowiedź na technikę NVIDIA DLSS. Poznajcie AMD FidelityFX Super Resolution, które zadziała także na GeForce'ach i poprawi ich wydajność nawet o kilkadziesiąt procent.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) to odpowiedź Czerwonych na technikę NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Od konkurenta różni się przede wszystkim tym, że jest to standard w pełni otwarty, który zadziała również na kartach graficznych GeForce, a potencjalnie także Intel Xe (chociaż to na razie nie zostało potwierdzone).

AMD FidelityFX Super Resolution - jak działa?

Na temat AMD FidelityFX Super Resolution nie wiemy na razie zbyt wiele, chociaż Lisa Su zdradziła pewne informacje. Technika, inaczej niż DLSS, nie wykorzystuje sztucznej inteligencji. Poza tym AMD przygotowało cztery ustawienia - Ultra Quality (Ultra Jakość), Quality (Jakość), Balanced (Zbalansowany) oraz Performance (Wydajność), więc tutaj wypada podobnie do konkurencji. W zależności od trybu FSR inaczej wpływa na wydajność. Na przykładzie gry Godfall w 4K i włączonym Ray Tracingiem na karcie RX 6800 XT AMD twierdzi, że w trybie Performance płynność rośnie aż trzykrotnie z natywnych 49 fps-ów aż do 150 fps-ów. Z kolei Ultra Jakość poprawia liczbę wyświetlanych klatek na sekundę z 49 do 78.

AMD zaprezentowało też działanie FidelityFX Super Resolution na karcie graficznej NVIDIA GeForce GTX 1060, również w grze Godfall, ale w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli z epickimi ustawieniami detali. Standardowo karta osiąga przy takich opcjach średnio 27 klatek na sekundę. Z włączonym AMD FSR liczba fps-ów rośnie do 38, co stanowi poprawę aż o 41%. Wynik całkiem imponujący, ale możecie zastanawiać się - dlaczego AMD wybrało akurat GTX-a 1060? Odpowiedź wydaje się dość prosta - to jedna z najpopularniejszych kart graficznych według Steama, więc dla wielu osób jest najlepszym porównaniem.

AMD FidelityFX Super Resolution w pierwszych grach zadebiutuje już 22 czerwca. Lisa Su zdradziła, że aktualnie 10 różnych deweloperów pracuje nad wdrożeniem FSR do swoich produkcji. Technika obsługiwana będzie na ponad 100 procesorach i kartach graficznych, w tym GeForce'ach od architektury Pascal oraz Radeonach od serii Polaris.

