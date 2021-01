Mobilne procesory dla graczy, grafiki RDNA 2 w laptopach - nowości AMD na CES 2021

Chwilę po godzinie 17:00 czasu polskiego rozpoczęła się oficjalna konferencja AMD z okazji tegorocznych targów CES 2021, które odbywają się w całości w Internecie. Czerwoni pokazali całą gamę nowych produktów, przygotowanych na ten rok. Wśród nich znalazły się między innymi procesory i karty graficzne.

Konferencja rozpoczęła się od kilku słów na temat wyzwań, które stoją przed firmami technologicznymi w związku panującą pandemią koronawirusa. Prezes AMD – Lisa Su – przekonywała, że z powodu wydarzeń na świecie dzisiaj jeszcze większe znaczenie odgrywają wydajne komputery tak w rozwiązaniach profesjonalnych, jak i rozgrywce, czyli grach. Po tym końcu przyszła pora na to, co najbardziej interesuje zwykłych użytkowników, czyli nowe urządzenia i rozwiązania.

Nowe procesory mobilne AMD Zen 3

Pierwszą nowością są nowe procesory AMD z architekturą Zen 3. Do tej pory w sprzedaży dostępne były tylko modele dedykowane komputerom stacjonarnym. Teraz Czerwoni poszerzają swoje portfolio o modele dedykowane wydajnym laptopom. Najmocniejszym modele w ofercie jest AMD Ryzen 7 5800U z 8 rdzeniami i 16 wątkami. Według AMD jest on nie tylko wydajniejszy od konkurencyjnych układów Intela (Core i7-1185G7), ale także charakteryzuje się energooszczędnością, która pozwala nawet na 21 godzin oglądania filmów. Przynajmniej według zapewnień Czerwonych.

Oprócz tego AMD zaprezentowało procesory mobilne, stworzone z myślą o graczach. Te zostały oznaczone jako HX. W ofercie dostępne będą między innymi modele Ryzen 9 5900HX oraz Ryzen 9 5980HX. Oba wyposażone są w 8 rdzeni i 16 wątków, 20 MB pamięci cache (L2+L3), a taktowanie w trybie Boost wynosi kolejno 4,6 oraz 4,8 GHz. W obu przypadkach TDP wynosi 45 W+. Czerwoni zapewniają, że układy są najlepszym, co mogą wybrać gracze w przypadku laptopów. Ryzen 9 5900HX według nich wypada od 13 do nawet 35% wydajniej w grach od Core i9-10980HK. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję przekonać się o tym na własnej skórze. Nowe układy będą konkurować z układami Intel Core H35, które pokazano wczoraj.

Nowości AMD dla graczy

Niestety, chociaż AMD powiedziało kilka słów na temat sprzętów dedykowanych graczom, to zabrakło szczegółów. Wiemy jedynie, że w tym roku do sprzedaży trafią laptopy z mobilnymi kartami AMD Radeon z architekturą RDNA2. Czerwoni pokazali krótką zapowiedź, na której mogliśmy zobaczyć grę DiRT 5, odpaloną w rozdzielczości 1440p z wysokimi ustawieniami graficznymi. Lisa Su zapewniła, że gra działa z płynnością ponad 60 klatek na sekundę. Musimy jej wierzyć na słowo, bo na ekranie zabrakło licznika fps-ów.

Co jeszcze pokazało AMD?

Poza tym AMD - ustami Lisy Su - powiedziało jeszcze o technologiach Czerwonych, wykorzystywanych w przemyśle filmowym, a także w profesjonalnym sporcie, np. w Formule 1, głównie we współpracy z zespołem Mercedesa. Oprócz tego mieliśmy okazję posłuchać przedstawicieli kilku partnerów Czerwonych, w tym Microsoftu oraz Lenovo. Nie zabrakło również kilku słów na temat procesorów wykorzystywanych w serwerach oraz superkomputerach. Wkrótce AMD wprowadzi 3. generację procesorów EPYC, ale znowu była to jedynie krótka zapowiedź, przy której nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Czerwoni ograniczyli się jedynie do zapowiedzi, że ihc układy będą znacząco wydajniejsze od konkurencyjnych modeli Intel Xeon.

Zobacz: Mobilne GeForce RTX 3000 w benchmarkach - poznaliśmy ich wydajność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: AMD