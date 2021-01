Mobilne GeForce RTX 3000 w benchmarkach - poznaliśmy ich wydajność

Do sieci trafiły pierwsze wyniki mobilnych układów graficznych z serii GeForce RTX 3000 w testach benchmarkowych. Prezentują się bardzo obiecująco.

Już za kilka godzin Nvidia powinna zaprezentować mobilne wersje układów z rodziny Ampere, dzięki czemu poznamy ich szczegółową specyfikację. Zanim to jednak nastąpi, redakcja serwisu Notebookcheck uzyskała dostęp do wyników nowych GeForce'ów w popularnym 3DMarku, dzięki czemu poznaliśmy ich wydajność.

Rezultaty prezentują się bardzo obiecująco. Co prawda poszczególne układy ustępują swoim desktopowym odpowiednikom, ale skok względem poprzedniej generacji nadal pozostaje bardzo wyraźny. GeForce RTX 3080 może się pochwalić wynikiem zbliżonym do stacjonarnego RTX 3070 oraz o ok. 14 procent wyższym niż mobilny RTX 2080 Super.

Mobilne wersje RTX 3070 i RTX 3060 miałyby przynieść jeszcze wyższy skok wydajnościowy, uzyskując w testach rezultaty odpowiednio o ok. 26 i 29 procent wyższe względem poprzedniej generacji.

Oczywiście w praktyce wydajność laptopów z nowymi GeForce'ami będzie uzależniona od wielu dodatkowych czynników, takich jak chociażby zastosowany układ chłodzenia. Mimo to opublikowane wyniki pozwalają być dobrej myśli i sugerują, że nowe laptopy przyniosą naprawdę wyraźny skok wydajności.

Zobacz: Nowe zdjęcia GeForce RTX 3060 sugerują, że wersja Ultra była kłamstwem

Zobacz: GeForce RTX 3060 już w styczniu 2021, RTX 3080 Ti w lutym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: Notebookcheck