GeForce RTX 3060 już w styczniu 2021, RTX 3080 Ti w lutym

W sieci znalazły się kolejne przecieki na temat nadchodzących kart graficznych firmy Nvidia. Będą to dwa "flagowce", wśród których znajdziemy model z 20GB vRAM. Zapowiadają się prawdziwe monstra!

Przeciek pochodzi z niemieckiej strony Igor's Lab, która powołuje się na swoje własne źródła. O ile RTX 3080 ma 10GB pamięci, o tyle w przypadku RTX 3080 Ti zostanie zastosowane dwa razy tyle. Słabszy model, jakim jest RTX 3060, ma z kolei być dostępny w dwóch wersjach - jedna z 6, druga z 12 GB pamięci na pokładzie. Tak czy owak, 12 i 20 GB to wystarczające ilości, aby udźwignąć najbardziej wymagające gry. NVIDIA RTX 3080 Ti ma opierać się na PG132 SKU20, choć nie podano jeszcze ilości rdzeni korzystających z dobrodziejstw dawanych przez architekturę CUDA. Można jednak przypuszczać, że będzie co najmniej taka sama, jak w RTX 3080 - 8704, Wcześniejsze pogłoski mówiły o ponad 10 tysiącach, ale są to w obu przypadkach przecieki i do czasu podania oficjalnej specyfikacji można tylko zgadywać.

Widać, że Nvidia myśli przyszłościowo - duża ilość vRAM z pewnością przyda się graczom, ponieważ produkcje są coraz bardziej wymagające pod względem zasobów, czego dobrym przykładem choćby Cyberpunk 2077. AMD wypuściło już kartę z 16GB, RTX 3080 Ti będzie zatem odpowiedzią na ruch rywala. Nieco wcześniej, w październiku, użytkownik Twittera o nicku "kopite" podawał, że karta ta będzie mieć specyfikację pośrednią pomiędzy RTX 3080 a 3090 i ma wykorzystywać 384-bitową magistralę z pamięcią GDDR6X. To oznaczałoby, że może używać nawet do 24 GB pamięci. Jak na razie tylko jedno jest pewne - karty te na pewno będą sporo kosztować.

Zobacz: Nvidia prezentuje kartę GeForce RTX 3060 Ti - szybszą niż RTX 2080 i RTX 2060 Super

Zobacz: Nvidia - nowy sterownik wspiera m.in. Call of Duty: Black Ops Cold War

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Igor's Lab

Źródło tekstu: WCCF Tech