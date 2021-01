Intel zaprezentował mobilne układy Core H35 do laptopów gamingowych

W trakcie wieczornej konferencji z okazji CES 2021 firma Intel zaprezentowała nowe procesory mobilne Core H35, które przeznaczone są do wydajnych laptopów, w tym modeli gamingowych.

Wczoraj wieczorem odbyła się konferencja Intela z okazji wirtualnych targów CES 2021. W jej trakcie Niebiescy zaprezentowali nową serię mobilnych procesorów 11. generacji o nazwie Core H35. To wydajne jednostki, które wykorzystywane będą do budowy wydajnych laptopów dla graczy o grubości zaledwie 16 mm. Tak przynajmniej zapewnia Intel.

Intel Core H35 - trzy mobilne procesory do laptopów gamingowych

W sumie Intel zaprezentował trzy procesory z serii Core H35. Wszystkie to jednostki 4-rdzeniowe i 8-wątkowe, których TDP wynosi 35 W. Podstawowe różnice polegają na taktowaniu bazowym oraz w trybie Turbo. Najmocniejszym układem jest Core i7-11375H Special Edition, którego standardowy zegar ustawiono na 3,3 GHz, ale w razie potrzeby może się on rozpędzić nawet do 5,0 GHz dla pojedynczego rdzenia. Kolejny model to Core i7-11370H, w przypadku którego obniżono taktowanie w Turbo do 4,8 GHz. Ostatnia konstrukcja to Core i7-11300H, który osiąga 3,1 GHz bazowo i maksymalnie 4,4 GHz w trybie Boost dla pojedynczego rdzenia.

Intel zapowiedział, że jeszcze w tym kwartale do oferty trafi mocniejsza jednostka z 8 fizycznymi rdzeniami. Póki co jednak nie znamy żadnych szczegółów. Układy z serii Core H35 trafiły już do pierwszych laptopów. W sumie zaprezentowany 40 modeli taki firm, jak Asus, Acer czy też MSI. Wszystkie procesory Core H35 obsługują pamięci DDR4 o taktowaniu do 3200 MHz oraz LPDDR4/x o taktowaniu do 4266 MHz. Wspierają też PCI-Express 4.0, technikę Resizable BAR oraz Thunderbolt 4.

Źródło tekstu: Intel