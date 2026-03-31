Action rekomenduje. Tylko 34,99 zł za sprzęt 5 w 1

Uniwersalne rozwiązanie dla ogrodu

W ofercie Action pojawił się solarny odstraszacz zwierząt. Produkt jest częścią sezonowej oferty artykułów do ogrodu. Urządzenie ma wysokość 38,5 cm i jest przeznaczone do wbicia w ziemię. Producent wyposażył je w panel słoneczny, więc nie wymaga ono doprowadzenia kabli zasilających ani wymiany baterii. Dzięki temu sprzęt może pracować w dowolnym miejscu działki, o ile pada na nie światło słoneczne.

Konstrukcja urządzenia opiera się na czujniku ruchu i emiterze fal dźwiękowych. Mechanizm wykrywa obecność nieproszonych gości i automatycznie uruchamia sygnały o określonej częstotliwości. Są one niesłyszalne dla ludzi, ale uciążliwe dla zwierząt. W ten sposób zmusza je do opuszczenia terenu bez wyrządzania im krzywdy.

Funkcja 5 w 1 i szeroki zakres pracy

Głównym atutem urządzenia jest jego uniwersalność. Sprzęt działa jako rozwiązanie 5 w 1, ponieważ skutecznie radzi sobie z pięcioma różnymi grupami zwierząt. Odstraszacz pomaga pozbyć się z ogrodu kotów, psów, ptaków, gryzoni oraz lisów. Użytkownik ma do dyspozycji regulację częstotliwości w zakresie od 13,5 do 45,5 kHz. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie pracy urządzenia do rodzaju problemu, z jakim się mierzymy.

Oprócz regulacji częstotliwości, urządzenie ma także ustawienie czułości sensora. Dzięki temu można uniknąć przypadkowego uruchamiania się sygnału przez poruszające się na wietrze rośliny. Sprzęt został zaprojektowany do pracy całodobowej. Magazynuje energię w dzień, aby chronić ogród również w nocy.

Ekologia i niska cena

Action stawia na rozwiązania bardziej zrównoważone. Prezentowany model powstał w co najmniej 50% z materiałów pochodzących z recyklingu. Posiada certyfikat Global Recycled Standard, co potwierdza pochodzenie surowców na każdym etapie produkcji. Sieć deklaruje, że do końca 2025 roku udział plastiku z odzysku w produktach tego typu wzrośnie do minimum 35% w całej ofercie.