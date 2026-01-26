Komputer tak mały, że go prawie nie widać, a i cenę ma niższą
Nie każdy potrzebuje laptopa. Wiele osób pracuje w jednym miejscu, doceniając przy tym duży monitor na wysokości oczu oraz swobodę w wyborze myszy i klawiatury, oraz brak plątaniny kabli. Przy okazji jednak nie każdy ma miejsce na pełnoprawnego PC.
I tu do gry wchodzą komputery miniPC, takie jak Acer Revo Box RB102-14U5U. Są to niewielkie urządzenia, które nie rzucają się zbytnio w oczy, a zapewniają dość mocy do większości zadań. Oczywiście, co należy podkreślić na starcie, bardzo rzadko są one urządzeniami dla graczy. W tym przypadku zdecydowanie z takim nie mamy do czynienia. I trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę jego cenę 2349 zł.
Acer Revo Box RB102-14U5U
Samo urządzenie to niewielki prostopadłościan o zaokrąglonych rogach i z materiałowym zdobieniem na górze obudowy. Z przodu znajdziemy reset, włącznik, combo JACK, USB-C i dwa porty USB. Z tyłu zaś kolejne dwa USB-A, DP, HDMI, 2 porty LAN i gniazdo zasilania.
Sercem urządzenia jest 12-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 5 125U, którego wspiera 16 GB RAM DDR5, a na dane użytkownika przeznaczono 512 GB NVMe. Wszystko to działa pod kontrolą Linuxa, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wgrać system z rodziny Windows.