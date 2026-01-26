Komputer tak mały, że go prawie nie widać, a i cenę ma niższą

I tu do gry wchodzą komputery miniPC, takie jak Acer Revo Box RB102-14U5U. Są to niewielkie urządzenia, które nie rzucają się zbytnio w oczy, a zapewniają dość mocy do większości zadań. Oczywiście, co należy podkreślić na starcie, bardzo rzadko są one urządzeniami dla graczy. W tym przypadku zdecydowanie z takim nie mamy do czynienia. I trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę jego cenę 2349 zł.