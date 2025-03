13-calowy iPad Pro M4 jest w świetnej promocji. Kupisz go 920 złotych taniej, niż u Apple

Dobrym przykładem są tu oczywiście iPady Pro, które oferują nie tylko wydajność zdolną zawstydzić wiele laptopów, ale także rozbudowaną bazę profesjonalnych aplikacji. Mamy więc zarówno edytory tekstu, jak i zaawansowane narzędzia do obróbki grafiki. Tworzenie muzyki na iPadzie również jest banalnie proste. Nawet montaż filmów nie stanowi dla niego problemu i znajdziemy w jego sklepie aż trzy profesjonalne narzędzia, które to umożliwiają.

iPad Pro 13 M4

Oczywiście do tak zaawansowanej pracy potrzebny jest duży, ładny ekran i mocny procesor. I chociaż tablety kojarzą nam się raczej z mniejszymi wyświetlaczami, to tak nie jest w tym wypadku. 13-calowa matryca tego wariantu iPada oferuje dość przestrzeni, aby swobodnie na niej pracować. Oferuje on rozdzielczość na poziomie 2752 × 2064 pikseli, oraz pokrycie kolorów w 100% palety P3. Praca w pełnym słońcu nie będzie dla niego większym wyzwaniem, ponieważ jego szczytowa jasność dla treści SDR wynosi do 1000 nitów.