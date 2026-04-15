Samsung jest w Polsce od 30 lat. Zaczęło się w 1996 roku

Początki działalności w 1996 roku

W 1996 roku uruchomiono biuro Samsung Electronics Polska. Był to początek oficjalnej działalności operacyjnej tej firmy w naszym kraju. Właśnie wtedy zbudowano fundamenty pod rozwój marki w całym regionie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Producent przygotował cykl pod nazwą "Samsung. 30 lat w Polsce". Jego celem jest przypomnienie najważniejszych momentów z historii działalności firmy. Materiały pokażą ewolucję technologii i zmianę sposobu ich wykorzystania przez Polaków.

Rynek technologii w latach 90

Rok 1996 był ważny dla polskiego rynku technologicznego. Uruchomiono wtedy pierwsze cyfrowe sieci komórkowe. Rozpoczął się rozwój mobilnej komunikacji. Inni producenci dominowali wówczas na rynku telefonów. Samsung dopiero przygotowywał się do wprowadzenia własnych urządzeń mobilnych.

W drugiej połowie lat 90. marka kojarzyła się w Polsce głównie z elektroniką użytkową i sprzętem AGD. Polacy kupowali telewizory, magnetowidy, lodówki i pralki z logo Samsung. Firma rozwijała jednocześnie zaplecze dystrybucyjne i serwisowe. Producent budował relacje z partnerami handlowymi i powiększał swoją obecność na rynku.

Rozwój Internetu i nowe inwestycje

Tamten okres to także czas rozwoju Internetu w Polsce. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej dawała nowe możliwości producentom elektroniki. Samsung rozwijał już wtedy rozwiązania wspierające łączność.

W kolejnych latach działalność firmy w Polsce szybko rosła. Obejmowała sprzedaż, marketing, inwestycje technologiczne oraz projekty badawczo-rozwojowe. Dzisiaj przedsiębiorstwo jest jednym z głównych graczy na rynku nowych technologii.

Polska od lat jest dla firmy Samsung jednym z kluczowych rynków w Europie. Przez trzy dekady wspólnie z naszymi partnerami, klientami i zespołami w Polsce budowaliśmy fundamenty rozwoju nowych technologii – od elektroniki użytkowej, przez rozwiązania mobilne, po projekty badawczo-rozwojowe. 30-lecie obecności w Polsce to dla nas nie tylko moment podsumowania, ale również punkt wyjścia do dalszego rozwijania innowacji i współpracy z lokalnym ekosystemem technologicznym. powiedział Olaf Krynicki, dyrektor ds. komunikacji w Samsung Electronics Polska

Zmiana nawyków i programy edukacyjne

Urządzenia Samsung wpłynęły na codzienne nawyki Polaków w ciągu ostatnich trzech dekad. Zmienił się sposób oglądania wydarzeń sportowych i kulturalnych. Rozwinęła się komunikacja mobilna. Ludzie zaczęli dokumentować ważne chwile aparatami w smartfonach. Telewizory i sprzęt AGD stały się częścią pracy, nauki i rozrywki.

Samsung Electronics Polska wspiera obecnie różne instytucje i prowadzi programy edukacyjne. Centrum Badawczo-Rozwojowe Samsung Polska zatrudnia inżynierów i specjalistów. Tworzą oni rozwiązania wpływające na rozwój technologii na świecie.