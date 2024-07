Samsung z gigantycznymi zyskami. Napędza go jeden czynnik

Dobre wiadomości zawsze cieszą. Tym razem, powody do radości ma firma Samsung, która spodziewa się w nadchodzącym czasie 15-krotnego wzrostu zysków, w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Samsung Electronics właśnie ogłosił, że w przeciągu kolejnych trzech miesięcy, spodziewa się aż 15-krotnego wzrostu swoich zysków. Skąd się wziął taki wielki skok? Przyczynił się do tego rozwój sztucznej inteligencji, który spowodował wzrost cen zaawansowanych układów scalonych. To właśnie AI wpłynęło to na tak optymistyczne prognozy firmy na drugi kwartał. Po ogłoszeniu tej informacji, akcje Samsunga zanotowały wzrost na giełdzie o 2%.

Południowokoreański gigant technologiczny pochwalił się także 10-krotnym wzrostem zysków w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Firma spodziewa się dalszego wzrostu, większego nawet niż przewidywania analityków.

W tej chwili obserwujemy gwałtowny wzrost popytu na układy AI w centrach danych i smartfonach. Boom na sztuczną inteligencję wzmocnił firmę Nvidia, zwiększa również zyski Samsunga, a w zasadzie całego sektora.

- mówi Marc Einstein, główny analityk w ITR Corporation.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com