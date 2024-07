"Latający fortepian" zmieni rynek transportu lotniczego?

Amerykański start-up Aerolane ma ciekawy pomysł, na to jak zrewolucjonizować transport lotniczy. Ma być taniej i bardziej ekologicznie.

Pilot z 12-letnim doświadczeniem, Todd Graetz we współpracy z jednym z twórców projektu dostaw dronami z Amazona, Gurem Kimchi, testują w Texasie jak wykorzystanie sił natury może usprawnić i jednocześnie obniżyć koszty i zużycie paliwa w transporcie lotniczym.

Aerolane chce wykorzystać tą samą logikę, którą posługują się gęsi latające w charakterystycznym kluczu. Wykorzystują one wtedy tunele powietrzne stworzone przez pierwsze ptaki lecące w formacji w celu odpoczynku i oszczędności sił.

