Druk domowy odszedł do lamusa? Polacy odpowiadają

Epson przeprowadził badanie wśród uczestników imprezy Kids Run 2022. Japoński producent drukarek chciał dowiedzieć się, czy drukowanie w domach na użytek własny stało się już przeżytkiem.

Epson był jednym z głównych sponsorów wydarzenia Kids Run 2022, na którym łącznie znalazło się ponad 16 tysięcy uczestników. Jak wskazuje producent, cykl imprez gromadzących tak wielką ilość rodzin był doskonałą okazją do kontaktu z grupą docelową firmy i zebrania cennej wiedzy o zachowaniach klientów firmy.

Dlatego też, podczas 11 imprez w 10 miastach, wykorzystując obecność stoiska, gdzie drukowane były fotografie uczestników, rodzice początkujących biegaczy proszeni byli o wypełnienie ankiet związanych z drukiem i jego wykorzystaniem na co dzień. Pytania miały na celu poznanie obecnego stanu świadomości co do drukowania domowego, ale także określenie oczekiwań na przyszłość w tym obszarze.

Celem badania było m.in. ustalenie czy dziś - w czasach powszechnego dostępu do Internetu i chmury IT - drukarki mają jeszcze rację bytu? Po analizie zebranych informacji, okazało się, że domowy druk nadal jest w Polsce potrzebny i ważny.

Najciekawsze dane uzyskane z badania to:

Niska cena urządzenia jest dopiero na 3. miejscu najważniejszych cech (11% odpowiedzi). Wyprzedzają ją niskie koszty eksploatacji z 40% wskazań ankietowanych oraz jakość druku – wskazaną w 36% odpowiedzi. Jakość ma znaczenie!

Cały czas ważne są działania w zakresie uświadamiania roli ekologii - ten aspekt sprzętu, jako kluczowy, był ważny tylko dla 7% badanych, choć może wynikać to z bieżącej sytuacji ekonomicznej i cen energii.

Użytkownicy indywidualni dostrzegli potencjał związany z domowym, niedrogim drukiem zdjęć – to zastosowanie drukarki, z wynikiem 60%, wskazało ponad dwukrotnie więcej badanych, niż drugie w zestawieniu (druk standardowych dokumentów). Zdecydowana większość ankietowanych nie chce marnować atramentu i papieru na “wspomagacze” codziennej aktywności, takie jak przepisy czy listy zakupów (ostatnie miejsce, zaledwie z 2%).

Źródło zdjęć: Epson

Źródło tekstu: Materiały prasowe