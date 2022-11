Gry mobilne czeka kryzys. Chiny ciągną cały świat na dół

Rynek gier mobilnych przez ostatnie lata prężnie się rozwijał i stale rosła liczba osób zainteresowanych graniem na smartfonie. Teraz branżę czeka pierwszy poważny kryzys.

Ostatnie lata były szczególnie łaskawe dla branży gier mobilnych. Jeszcze nie tak dawno, ludzie na całym świecie zostali dotknięci restrykcjami ze względu na szalejącą pandemię. Wiele form rozrywki zostało ograniczonych, co okazało się być ogromną korzyścią dla innych branż.

Podczas pandemii wiele osób zwróciło swój wzrok w stronę gier wideo. Jednak nie każdy posiada w domu mocny komputer lub konsolę. Z kolei smartfony są już o wiele bardziej powszechne, co pomogło rozwinąć się branży gier mobilnych. Teraz jednak czeka ją głęboki kryzys.

Rynek mobilny skurczy się po raz pierwszy w historii

Według badania Statista w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób grających w gry mobilne wzrosła o 55%, z 1,17 miliarda w 2017 roku do aż 1,82 miliarda w zeszłym roku. Jednak po latach dwucyfrowego wzrostu oczekuje się, że liczba użytkowników spadnie o 4% w 2022 r. Większość tego spadku pochodzi z Chin.

To właśnie tam producentom zostały podcięte skrzydła przez organy regulacyjne. Pojawiły się problemy z rejestracją nowych gier, ostrzejszą cenzurą treści gier oraz surowszymi przepisami ograniczających czas gry dla nieletnich. Statystyki zaprezentowane przez Sports Lens, jasno wskazują, że problemy w Chinach odbijają się na całej branży gier mobilnych.

Statystyki pokazują, że chińska branża gier mobilnych straci 53,5 miliona graczy w 2022 roku, co jest największą stratą ze wszystkich rynków. Szacunki przekonują, że amerykańska branża gier mobilnych straci w tym roku 5,7 miliona graczy. Japonia, trzeci co do wielkości rynek gier mobilnych na świecie, odnotuje w 2022 roku spadek liczby użytkowników o 1,8 mln. Za nimi podążają Niemcy, z ogromnym spadkiem o 2 miliony użytkowników.

