Polacy pokonali ponad 2 mln km hulajnogami TIER

TIER Mobility poinformował, że Polacy pokonali e-hulajnogami tego operatora ponad 2 miliony kilometrów. To przełożyło się na sporą ilość dwutlenku węgla, który dzięki temu nie trafił do atmosfery.

Polscy użytkownicy elektrycznych hulajnóg TIER przejechali już łącznie ponad 2 miliony kilometrów tymi pojazdami, czy też ujmując precyzyjniej – ekwiwalent 2 milionów kilometrów podróży samochodem. Odpowiada to emisji 334 ton dwutlenku węgla – o tyle mniej CO 2 trafiło do atmosfery.

W skali globalnej wyniki są jeszcze lepsze: 48 milionów kilometrów i 8 tysięcy ton CO 2 . Odpowiada to 8 tysiącom podróży samolotem z Londynu do nowego Jorku lub 55 tysiącom podróży samochodem z Berlina do Paryża. Dane zostały zebrane w oparciu o przejazdy e-hulajnogami TIER w 260 miastach w 22 krajach na świecie.

Na czele stawki krajów najchętniej poszukujących e-mobilnych alternatyw dla podróży samochodem wysuwają się Niemcy, gdzie znajduje się siedziba TIER. W 104 niemieckich miastach, w których działa operator (w tym w Berlinie, Hamburgu, Stuttgarcie i Dortmundzie) takimi pojazdami zastąpiono dotychczas niemal 25 milionów kilometrów podróży samochodem. Kolejne największe oszczędności odnotowały Francja, Szwecja, Norwegia i Polska, które łącznie uniknęły emisji ponad 2 tysięcy ton dwutlenku węgla. Jest to równoznaczne z odbyciem przez jedną osobę ponad 12 tys. podróży samolotem ze Sztokholmu do Warszawy.

Założyłem TIER, aby zmienić mobilność na dobre, zachęcając ludzi do wysiadania z samochodów i korzystania z bardziej zrównoważonych opcji transportu. Z przyjemnością dzielę się informacją, że od naszego startu w 2018 roku, zrobiliśmy niesamowity postęp na tej drodze. Jestem dumny z rewolucji, którą obserwujemy w naszych miastach – a jednocześnie wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też wprowadzamy korporacyjną Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która włącza nasze podstawowe wartości zrównoważonego rozwoju do wszystkich aspektów podejmowania decyzji, pomagając nam ustalić wymierne długoterminowe cele i być bardziej przejrzystym w kwestii postępów w realizacji naszej misji.

– powiedział Lawrence Leuschner, Dyrektor Generalny TIER Mobility

